CC no prevé modificar la CPE y dice que respetará el artículo 168 de la reelección

La Alianza Comunidad Ciudadana no tiene previsto impulsar la modificación de la Constitución Política del Estado (CPE), sino aplicarla en su total dimensión, de llegar al Gobierno, según afirmó hoy el candidato Carlos Mesa.

"No hay un planteamiento de reforma constitucional, porque creemos algo fundamental, porque creemos que este gobierno no ha cumplido la Constitución, la Constitución está vigente del Estado Plurinacional que mantiene la idea de república, la república de Bolivia no ha desaparecido", sostuvo.

En esa línea, dijo que fortalecerán la interpretación del artículo 12 de la Carta Magna, que en su contenido se refiere a la organización y estructuración del poder público, a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, además establece la independencia, separación y cooperación de estos órganos.

En relación al artículo 168 de la Constitución, que actualmente está en "suspenso" por una sentencia constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional, Mesa manifestó que su gobierno va a "poner en plena vigencia la totalidad de los artículos y se respetará rigurosamente el artículo 168".

Acotó que es "inconstitucional" que se haya declarado en suspenso al menos tres artículos de la CPE, producto del "gobierno arbitrario" de Evo Morales. "La suspensión del artículo 168 y otros tres artículos de la Constitución vulnera la Carta Magna y vulnera los mecanismos para su modificación", afirmó Mesa.

El Tribunal Constitucional declaró en suspenso el artículo 168 de la Constitución, para poner en vigencia la "aplicación preferente" del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de esta manera avaló la repostulación del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera.

Ambos mandatarios van hacia su cuarta repostulación en las Elecciones Generales de octubre de 2019. Mesa en varias oportunidades manifestó que la postulación de Morales y García Linera es "ilegal", porque vulnera no solo el artículo 168 de la Constitución, sino los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016.

El expresidente de Bolivia presentó en una rueda de prensa su propuesta de gobierno en la que plantea la institucionalidad democrática; la lucha contra la corrupción; la transformación del sistema de justicia y la transición hacia una economía diversificada.

Asimismo, la transformación energética hacia fuentes renovables para impulsar el proceso de diversificación productiva y transitar hacia una economía limpia y sostenible; además plantea la transformación del sector hidrocarburífero y la minería; así como el sector agroindustrial y la economía campesina.

Plantea que el litio será la última frontera extractivista y la primera frontera verde de la historia económica; sugiere impulsar ciudades verdes, inclusivas e inteligentes para el Siglo XXI; promoverán territorios turísticos, retomarán una política de medio ambiente alineada a los acuerdos del Cambio Climático.

En su propuesta están temas vinculados a la educación, salud, agenda para la igualdad de las mujeres, erradicación de la pobreza y lucha contra toda forma de discriminación.