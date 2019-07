Policía aún busca a principal involucrado en muerte de cruceña

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Oruro, Iván Luizaga, aclaró en la tarde de ayer que aún no se atrapó a Freddy Z. P., el cabecilla de una banda de narcotraficantes vinculada con la muerte de la joven cruceña Silvia Machado, de 18 años.

El director nacional de la Felcv, Miguel Mercado, informó que el acusado fue aprehendido en Chapare por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn); sin embargo, Luizaga luego aclaró que se trató de un error, una vez que se tomaron las declaraciones al aprehendido y verificaron las imágenes grabadas por cámaras de seguridad.

“Se verificó con las cámaras de seguridad, y vemos que no es la persona que estamos buscando. El sospechoso es más joven y tiene 19 años aproximadamente y es de contextura delgada”, señaló.

En un audio que hallaron los investigadores de la Felcv de Oruro, en un allanamiento realizado a la casa de Freddy Z. P., se oye al sospechoso presionar a una persona para que se realice la entrega de droga.

“Te doy hasta mañana para que aparezcan tus trabajadoras y entreguen la droga. Esos dulces (droga) sólo sirven hasta mañana, si se arruina me pagas vos y tus chicas. El chileno me mandará a su gente, a mí no me verán la cara”, se escucha en el audio.

La Policía concluyó que la muerte de la joven está relacionada con una red de trata de personas y tráfico de droga que tiene vínculos con una organización chilena

“Sí , forma parte de una organización, porque conocemos que transporta droga a Chile”, dijo Mercado.