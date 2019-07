Analizan careo entre Pampa y el autor confeso del asesinato de un dirigente de Cofecay

LA PAZ |

El abogado Omar Durán considera que un careo entre Sergio Pampa, representante legal de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), y Artemio surco, autor confeso del asesinato de un dirigente del Consejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay), esclarecería el caso que involucra a su defendido.

El mes pasado, Artemio Surco Mamani, en su declaración informativa, confesó ser el autor del asesinato de Eduardo Apaza, secretario de Hacienda de (Cofecay) en La Asunta, y sindicó a Roberto Chira Poma, que tendría vinculación con los dirigentes Sergio Pampa y Édgar Bautista, de ofrecer dinero para incurrir en el crimen. Surco fue encarcelado preventivamente en el penal de Chonchocoro y la Fiscalía investiga a Chira, Pampa y Bautista.

Durán, abogado de Pampa, dijo que un careo entre su defendido y Surco podría llevar al esclarecimiento de este caso.

"Es una situación muy interesante el pedir un careo esperemos que él acepte, porque siempre tiene que aceptar, no es una obligación, y solamente con el hecho de que llevaríamos a cualquier persona (se aclararía todo), (porque Artemio Surco) él no lo conoce al señor Sergio Pampa, no sabe cómo es, pero sería muy interesante que exista un careo para que diga dónde ha sido, con quién ha estado (el día del hecho)", manifestó Durán.

Reiteró que existe contradicciones en las declaraciones de Surco y refirió que cuentan con todos los indicios probatorios para demostrar que Pampa es inocente, porque no estuvo en el lugar del crimen.

El abogado mencionó que este proceso y al menos otros cuatro más tienen la intención de descabezar el movimiento cocalero en Los Yungas.

Caso La Calzada

Ayer Pampa fue aprehendido en la ciudad de La Paz porque estaría implicado en los hechos violentos registrados en la comunidad de La Calzada, del municipio de La Asunta, en febrero de este año. Día antes por este mismo caso fue aprehendido Saúl Tito, dirigente de la regional Chamaca, afiliada a Adpcoca.

Ambos cocaleros fueron imputados y en las próximas horas se resolverá su situación jurídica en audiencia de medidas cautelares.

"Ya existe una imputación por parte del fiscal Gustavo Balderrama, son por cinco delitos: por lesiones graves y gravísimas, amenazas, allanamiento de domicilio y sus dependencias, daño calificado, el robo agravado, fabricación, comercio y tenencia de armas de fuego", informó el abogado Durán.

La Fiscalía pidió la detención preventiva para ambos dirigentes; sin embargo, el abogado Durán dijo que no corresponde esa medida porque el Fiscal se basa solo en la denuncia hecha por un ciudadano (Miltón P. M.) y no hay más indicios que vinculen en el caso a sus defendidos.