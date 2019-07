Declaran prófugo al ciudadano chino condenado por el caso de colmillos de jaguar

Tras meses de suspensión de la audiencia para revocar sus medidas sustitutivas, ayer se declaró en rebeldía, por lo tanto prófugo de la Justicia, al ciudadano chino Ming Li, sentenciado a cuatro años de cárcel por el delito de tráfico de 185 colmillos de jaguar, puma ocelote taitetú y diferentes piezas de animales silvestres.

"Él no se presentaba a audiencia por una y otra causal. Ayer, finalmente cuando se instaló la audiencia. Obviamente, él no fue y estaba notificado por todas partes, así que se dio su rebeldía. La audiencia era específicamente para revocar sus medidas sustitutivas porque estaría incumpliendo. No estaría firmando, ni estaría en su domicilio donde supuestamente estaba trabajando", explicó un abogado de la Gobernación de Santa Cruz, parte de los querellantes.

Un miembro del colectivo Árbol en Santa Cruz manifestó que hablaron con los vecinos del ciudadano chino y dijeron que él ya no se encontraba en la residencia, por lo que los activistas temen que ya estaría fuera del país.

El hombre tenía que cumplir sentencia en Palmasola tras que un juzgado de Santa Cruz diera la condena en un proceso con denuncias por las audiencias postergadas.

Durante este periodo, Ming Li y la ciudadana china Yin Lan, gozaban de medidas sustitutivas y se defendieron en libertad. Tras la condena, la parte querellante solicitó en diciembre revocar las medidas, ya que no se cumplían.

Ming Li​ apeló, pero no se presentó a las audiencias, que rondan alrededor de 10 y suspendidas bajos diversos argumentos Finalmente, ayer el juez lo declaró en rebeldía.

Mientras que la mujer solicitó la ejecución de la sentencia y cumple sentencia en cárcel cruceña, según información de una parte de los querellantes.

El caso dio indicios de que la pareja es parte de una red de tráfico internacional de tráfico de piezas de fauna silvestre.

La pareja tenía en su poder piezas de 81 animales de 7 especies nativas y 11 estatuillas talladas en marfil de elefante, en febrero cuando la Gobernación cruceña, la Policía y el Ministerio Público realizaron el allanamiento de su domicilio, en febrero de 2018.

Mira el detalle de las piezas encontradas: