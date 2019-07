Ministerio Público niega protección a Montenegro; pedirá 25 años por narcotráfico

Tras meses de suspensión de la audiencia para revocar sus medidas sustitutivas, ayer se declaró en rebeldía, por lo tanto prófugo de la Justicia, al ciudadano chino Li Ming, sentenciado a cuatro años... Ver más Declaran prófugo al ciudadano chino condenado por el caso de colmillos de jaguar

El diputado y candidato por Bolivia Dice No, Wilson Santamaría, denunció que la candidata a senadora por el Movimiento al Socialismo (MAS), Virginia Velasco, no renunció al cargo de directora de la... Ver más Denuncian que candidata del MAS no renunció a su cargo y piden su inhabilitación

La jueza Cuarto Anticorrupción de La Paz, Melina Lima, dispuso hoy la detención preventiva de Eloterio Ch. M., involucrado en la compra fraudulenta de un inmueble valuado en 1.249.000 bolivianos... Ver más Otorgan detención preventiva al exdirector de Desarrollo Productivo