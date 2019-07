Capacitarán a uniformados en la atención de casos de violencia con perspectiva de género

El comandante General de la Policía Boliviana, general Vladimir Calderón, lamentó este jueves la "pena ínfima" de seis años con la que se sentenció a Pedro Montenegro Paz, por un delito menor de los... Ver más Policía lamenta "ínfima" condena contra Pedro Montenegro, porque desmerece su trabajo

Tras meses de suspensión de la audiencia para revocar sus medidas sustitutivas, ayer se declaró en rebeldía, por lo tanto prófugo de la Justicia, al ciudadano chino Li Ming, sentenciado a cuatro años... Declaran prófugo al ciudadano chino condenado por el caso de colmillos de jaguar

El diputado y candidato por Bolivia Dice No, Wilson Santamaría, denunció que la candidata a senadora por el Movimiento al Socialismo (MAS), Virginia Velasco, no renunció al cargo de directora de la... Denuncian que candidata del MAS no renunció a su cargo y piden su inhabilitación