Tras pulsar sobre fechas y lugares, médicos y Gobierno van al diálogo

LA PAZ |

Tras pulsar sobre dónde y qué día se llevará a cabo una reunión, el Colegio Médico de Bolivia, a través del Consejo Nacional de Salud, determinó hoy aceptar ir al diálogo con el Gobierno, en la ciudad de Santa Cruz, el próximo 31 de julio. Sin embargo, mantiene latente el paro de 72 horas.

"Vamos a asistir a un diálogo, pero en caso de que haya una solución vamos a activar el paro de 72 horas, entonces, por el bien de la salud y del ciudadano, (decidimos) aperturar el diálogo. Estamos pidiendo la participación abierta de la prensa para que pueda registrar lo que se habla en la reunión, para que no se distorsionen las posiciones", informó el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Erwin Viruez, a radio Compañera.

Entre las demandas del sector están: la abrogación de la Ley 1189, de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud, y a que los ítems de los hospitales de tercer nivel pasen a convocatoria pública y mejores condiciones para el Sistema Único de Salud (SUS).

Esta aceptación de diálogo se da luego de que la ministra de Salud, Gabriela Montaño, y los médicos pulsarán las fechas y lugares de la reunión. Es así que, tras la invitación que realizó Montaño para el próximo miércoles en La Paz, frente a la propuesta del Colegio Médico, que era el jueves 1 de agosto en Santa Cruz, finalmente se concertó que el diálogo se lleve a cabo el 31 en la capital cruceña.

Respecto a la presencia de representantes de la Central Obrera Boliviana (COB) -tal como sucedió en la última reunión que tuvieron los médicos y el Ejecutivo, motivo por el cual los primeros abandonaron el diálogo- Viruez dijo que no aceptarán la misma debido a que ese ente matriz no representa a los trabajadores.

"Nosotros no permitimos ninguna representación que no defienda los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores, la COB no representa el sentimiento de los ciudadanos y de los trabajadores, el derecho de la salud, como instancia más son funcionales al gobierno que defensores de los derechos de los trabajadores", aseguró.

Justificó que los representantes de la COB, a quienes llamó afines al MAS, tienen las voces invalidadas debido a los "intereses comprometidos" con el gobierno.