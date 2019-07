Especialistas analizan encuestas electorales

Tras la difusión de la primera encuesta de intención de voto con miras a las elecciones del 20 de octubre, hay varias opiniones sobre qué impacto tendrá para definir el apoyo del electorado y si es necesario ajustar el control a este tipo de consultas.

El consultor Juan Carlos Zuleta resalta de carencia de rigor académico en los resultados de la primera encuesta y considera que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está alentando la manipulación de los resultados de las encuestas para favorecer al candidato cuestionado, Evo Morales, según un artículo publicado en Brújula Digital.

En su análisis considera que el TSE se mantiene al margen para permitir el manejo de los votos de los indecisos con fines electorales que beneficien al MAS.

Zuleta cuestiona que la encuesta del 21 de julio no haya corregido la suma de porcentajes totales, que superan el 100 por ciento. “La pregunta es: por qué no se corrigió este error antes de la difusión”. “Me llamó la atención que en el debate el Vicepresidente hubiera indicado que el MAS ya estaba con más del 40% de intencionalidad de voto, razón por la cual no habría segunda vuelta”, dijo.

En opinión del analista Iván Arias las encuestas de 2014 y 2019 muestran que Evo Morales no es el mismo de la última elección y que la oposición tiene una oportunidad para remontar los resultados de las consultas, pero también es posible que el candidato del oficialismo vuelva a ganar por los deméritos de sus adversarios políticos.

Arias sostiene que en 2014 la encuestas eran Evo, 52%; Samuel, 15%; Tuto, 4%, y blancos y nulos, 20%. Según la encuesta del 21 de julio la campaña de 2019 comienza así: Evo, 37%; Carlos Mesa, 26%; Óscar, 9%; NS/NR y blancos y nulos, 21%.

“A diferencia de 2014, la oposición no parte de abajo, sino que, sumando la intención de voto de Carlos y Óscar, ya tiene consolidado 35%, es decir, que a la oposición lo que le queda es salir a conquistar a ese 21% de indecisos”, explicó.

En su criterio, por la sombra de la crisis económica, son ya visibles el despilfarro y el mal manejo de la economía, no es cierto que Evo pueda ganar en primera vuelta.