Ministro de Justicia pide investigación a magistrado Egüez por influir en una resolución

El ministro de Justicia, Héctor Arce, pidió una investigación inmediata al magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carlos Alberto Egüez, quien, según un audio de una llamada telefónica, pide al juez de Beni, Pedro Carvalho Ojopi, emitir una resolución favoreciendo en un determinado caso.

Exigimos una inmediata y profunda investigación de este hecho y cómo Ministerio de Justicia nos apersonaremos a la misma. No es concebible que una autoridad jurisdiccional, que debe estar sometida solamente a la Constitución y a la Ley reciba presiones. https://t.co/uv9RXyF3fO — Hector Arce Zaconeta (@ArceZaconeta) July 29, 2019

Un audio difundido por el portal Detrás de la Verdad revela que el magistrado Egüez y el juez Carvalho habrían sostenido una conversación sobre un caso del que no se saben mayores detalles.

Egüez le pide al Juez acelerar la emisión de una resolución en favor de una de las partes de un proceso, a cambio le asegura que tendrá el respaldo del Consejo de la Magistratura y además le dice que el caso ya es de conocimiento del Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa.

El juez Carvalho le dice que no hay problema y que esa situación está avanzando, solo que aún no fueron notificados el "Chivo", el de la Gobernación (no mencionada cuál) y el "Negro Villazón".

"Ellos le van a presentar un memorial ahora dándose por notificados con todo y pidiéndole resolución, entonces con ese memorial usted saque la resolución", le dice el magistrado Egüez al juez Carvalho.

El Juez acepta la petición y el Magistrado le dice que la resolución emitida será respaldada por autoridades del Consejo de la Magistratura.

El contenido del audio hacer ver que el Magistrado estaría influyendo en diferentes instituciones de la administración de justicia y el Ministerio Público.

El ministro Arce pidió una investigación inmediata sobre esta situación y anunció que se apersonarán en el caso.