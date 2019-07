Vocal asegura que para el TSE no hay renuncias de candidatos

El vocal Edgar Gonzales, aseguró que Tribunal Supremo Electoral (TSE) no emitirá un nuevo pronunciamiento sobre los candidatos disidentes a Vicepreisdente y Presidente de Bolivia Dice No y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) debido a que “no hay la figura de renuncia en la ley”.

En junio el legislador Edwin Rodríguez, candidato a la vicepresidencia por Bolivia Dice No, presentaron su renuncia argumentando que ese frente político asumió una "estrategia electoral unilateral" que tiende a dividir a la oposición. Un mes antes Jaime Paz Zamora renunció a su candidatura presidencial por el PDC por desencuentros con la dirigencia de ese partido.

Gonzales explicó que en base a la Ley 1096 de Organizaciones Políticas no existe la figura de renuncia de candidatos a la presidencia y vicepresidencia para las elecciones del 20 de octubre, por lo que no pueden ser sustituidos. “Para el TSE no hay renuncia”, enfatizó en contacto con radio Panamericana.

“Los casos ya han sido resueltos. Hace poco más de un mes ya se ha analizado y se ha rechazado la renuncia de Jaime Paz Zamora, (…) y en el caso de Rodríguez también hace poco más de dos semana. Es lo que dice la ley, nosotros aplicamos la ley”, explicó y dijo que las respuestas fueron aprobadas en Sala Plena por unanimidad.

El artículo 29 dela ley 1096 establece que los resultados de la elección de candidaturas del binomio presidencial, “serán vinculantes y de cumplimiento obligatorio para los partidos políticos o alianzas y para las elecciones generales”. Y especifica que las únicas causales que pueden revertir el carácter vinculante de estos resultados “son la muerte o una enfermedad gravísima” de alguno de los miembros del binomio elegido.

Sin embargo, los representantes de ambas alianzas esperan que el TSE confirme las inhabilitaciones para sustituir a los candidatos.

Gonzales detalló que la inscripción de los binomios es automática producto del resultado de las elecciones primarias. El calendario electoral establece que entre el 20 y el 28 de julio se efectuará la verificación de requisitos y causales de inelegibilidad de los aspirantes, empero la autoridad dijo que solo se revisan las inscripciones de postulantes a legislaturas.

En consecuencia, a pesar de las renuncias, los rostros de Edwin Rodríguez y Jaime Paz Zamora aparecerán en la papeleta. Aunque, dijo que este punto podría tratarse en Sala Plena.

Segúnm los analistas existe un “dilema jurídico” entre las normas del TSE que devela vacios y contradicciones y obliga a los candidatos participar de manera contraria a su voluntad.