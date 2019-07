DDE de Oruro instruyó asistir a acto del MAS y director culpa a secretaria

El jefe de la Dirección Departamental de Educación (DDE) de Oruro, Eduardo García Morales, admitió ayer que por “error” envió una instructiva a todas las Direcciones Distritales y a los técnicos para que asistan a la inauguración de una casa de campaña del MAS en esa ciudad, y dijo que la resolución fue remitida por una equivocación de su secretaria, que se olvidó sacar el logo de la institución.

“Quiero indicar que (la circular) ha sido un error humano en secretaría (…). Hemos anulado esa resolución porque no se puede confundir la gestión con una invitación de carácter político, se ha anulado con las disculpas del caso”, dijo García en contacto con Los Tiempos.

La circular 52/19 fue emitida el pasado 25 de julio, instruyendo “bajo estricto cumplimiento” a los directores distritales y al personal técnico a que asistan a la “gran inauguración de la casa de Campaña de Educación del MAS IPSP”, que se realizó ayer en la noche en la avenida Beni entre 6 de octubre y Potosí de la ciudad orureña.

García explicó que esa circular no tenía debía tener el logo de la institución ni el número de CITE, pero que su secretaria por error los incluyó, y que él como tiene tantos papeles y documentos que firmar, no se dio cuenta y rubricó la instructiva.

“(La instructiva) no debería tener ni sello ni el número de CITE porque no corresponde. He pedido la compresión se los directores distritales, los técnicos. Ellos no pueden ser obligados, ellos pueden tener o no afinidad al MAS, del cual yo soy militante, pero eso no quiere decir que yo puedo imponer”, indicó.

“Qué persona es perfecta”, dijo a tiempo de señalar que si hay una sanción por ese “error” lo va a asumir.

García ratificó la invitación a todo el sector educativo para que asista a los eventos del MAS, pero aseguró que no puede obligarlos.

“Nosotros como maestros con ideología tenemos todo el derecho de participar de una casa de campaña del sector educativo que hoy (por ayer) se realiza”, indicó.

Según el artículo 126 de la Ley de Régimen Electoral, los servidores públicos de cualquier jerarquía están prohibidos de utilizar bienes, recursos y servicios de instituciones públicas en propaganda electoral, tanto en actos públicos de campaña como a través de mensajes pagados en medios de comunicación masivos o interactivos.

También tienen prohibido obstaculizar o impedir la realización de actos públicos de campaña electoral de cualquier organización política en espacios públicos de todo el territorio nacional y realizar u ordenar descuentos por planilla a funcionarios públicos para el financiamiento de propaganda electoral.

Asimismo, está prohibido que los funcionarios realicen campaña electoral, por cualquier medio, en instituciones públicas.

La instructiva de la DDE de Oruro causó indignación en las redes sociales

TSE DEBE REMITIR CASO A LA FISCALÍA

Según la Ley de Régimen Electoral 026 y el Reglamento de Sanciones de las Elecciones 2019, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no sanciona el uso indebido de bienes del Estado, sino que remite los antecedentes y la denuncia a la Contraloría y a la Fiscalía.

El artículo 126 de la Ley 026 establece que “cuando se verifique la violación de alguna de estas prohibiciones, el Tribunal Electoral competente remitirá antecedentes a la Contraloría General del Estado para la determinación de las responsabilidades que correspondan. En caso de servidoras y servidores públicos designados, se remitirán antecedentes al órgano jerárquico competente para disponer su destitución”.