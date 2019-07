Balcázar acusa a Mesa de cobrar dinero al MNR para su candidatura a vicepresidente en 2002

El exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, Mauricio Balcázar, acusó al candidato a la presidencia de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, por haber cobrado dinero para su postulación a vicepresidente en las elecciones de 2002.

Desafió a Mesa a "un cara a cara" para que aclare esta situación. “Que él aclare si es verdad o no, si él dice que es verdad, bueno ahí quedó y yo daré los detalles y esto se acabó, pero si él dice que no, pues yo tendré que demostrar que es verdad o tendré que pedirle disculpas públicas", dijo Balcázar desde Washington (EEUU) en una entrevista con el programa No Mentiras de PAT.

“Mesa renunció cinco días antes de la convención (del MNR) y tres días antes volvió y pidió plata, o sea el MNR ni nadie le ofreció plata (...) inicialmente pidió para su canal y después que sea de libre disponibilidad", agregó el exministro.

En 2018 Balcázar desafió a Mesa a negar o confirmar este presunto cobro de dinero. "Yo escribí una columna en el periódico Los Tiempos donde revelaba este tema que es cierto y donde lo retaba a Carlos Mesa a negarlo, y que, si él lo negaba, yo tendría que probarlo. En eso estamos, él nunca lo ha negado, y el que calla otorga. Si Mesa mañana dice esto era mentira, yo voy a tener la obligación de probarlo, así de simple", enfatizó.

Asimismo, dijo que ese dinero fue entregado en cuotas, a través de depósitos en efectivo. "él era puntual en pedir y exigir los desembolsos", afirmó.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, dijo que Mesa, al estar involucrado en presuntos actos de corrupción, no tiene moral para cuestionar al presidente Evo Morales.