Imputan a Luis Revilla y reportan nueva fuga de lixiviados en Alpacoma

La Fiscalía imputó ayer al alcalde de La Paz, Luis Revilla, por dos delitos relacionados al colapso del relleno sanitario de Alpacoma, ocurrido en enero, mientras en este botadero se volvió a registrar otro deslizamiento.

El fiscal departamental de La Paz, Williams Alave, explicó que Revilla fue imputado por presunto incumplimiento de deberes y delitos contra la salud pública e informó que el Ministerio Público solicitará medidas sustitutivas para la autoridad municipal.

La autoridad recordó que existe una demanda penal interpuesta, en mayo de este año, por el alcalde de Achocalla, Dámaso Ninaja -militante del MAS-, que señala que el deslizamiento en Alpacoma fue a causa de la omisión en el control a los responsables de la empresa Tersa, que administra ese depósito.

En la denuncia también se observa la falta de competencia de la Alcaldía de La Paz en el seguimiento, supervisión, fiscalización y control del relleno sanitario.

Alave además afirmó que el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió el 16 de mayo la sentencia 228/2019 que determinó indicios de responsabilidad penal en contra de Revilla por el deslizamiento de una celda en el botadero.

En tanto, los vecinos de Alpacoma informaron que un nuevo deslizamiento afectó una de las celdas del vertedero.

El hecho sucedió la noche del lunes en una piscina de lixiviados.

Al respecto, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, remarcó que de ninguna manera se trata de un hecho de similares dimensiones como el ocurrido en enero de este año que cubrió al menos 10 hectáreas con basura y lixiviados. Sólo se refirió a una filtración por desajuste.

Una de las piscinas “ha sufrido en horas de la noche un desajuste, que ha producido que se realice una filtración de la piscina número 9 hacia la parte baja del sector”, manifestó Revilla en conferencia de prensa.

La autoridad remarcó que en vista de que el hecho se produjo en predios que corresponden a la empresa Tersa, que realiza el mantenimiento del botadero, aparte de las multas que se aplican en este tipo de casos, “el gobierno municipal ha iniciado acciones legales en contra de Tersa y en contra de quienes resulten responsables de estos hechos”.

El concejal del MAS, Mario Condori, dijo que la celda arrojó “basura negra” y “líquido negro” y se desparramó hasta cerca del río Achocalla. Al respecto, el Alcalde indicó que se están realizando las valoraciones y análisis para tener una versión oficial.

Si bien el caso está en investigación, Revilla toma en cuenta para las indagaciones trabajos con maquinaria que estaría realizando la empresa Tersa, así como la explosión de cachorros de dinamita en la parte alta del relleno en una disputa por terrenos.

El oficialismo aprovechó este nuevo hecho para atacar al alcalde Revilla y a su aliado Carlos Mesa, candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana.

El vicepresidente Álvaro García Linera, en rueda de prensa, cuestionó ayer las “indecisiones” del Alcalde de La Paz para definir dónde y en cuánto tiempo el municipio tendrá un nuevo relleno sanitario para evitar una nueva crisis ambiental en la ciudad por acumulación de basura.

El primer deslizamiento en Alpacoma ocurrió el mes de enero.

PIDEN INFORME A REVILLA Y PATZI

El diputado opositor Wilson Santamaría (UD) realizó ayer una petición de informe al alcalde y gobernador de La Paz, Luis Revilla y Félix Patzi, respectivamente, para conocer las causas del nuevo deslizamiento de una piscina del relleno sanitario de Alpacoma y los avances del nuevo botadero.

El legislador expresó que no comparte que se efectúe un nuevo bloqueo al relleno para evitar que se use el mismo -tal como ocurrió en enero de este año, por parte de comunarios de Achocalla, porque los habitantes de La Paz no pueden “ser prisioneros” de otro territorio.