En acto de proclamación, Evo dice que las encuestas minimizan apoyo al MAS

LA PAZ |

En un segundo ostentoso acto de proclamación del binomio del MAS, el candidato presidencial y actual presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que las encuestas, que lo sitúan en primer lugar pero con un porcentaje de 37%, minimizan el apoyo que realmente tiene esa fuerza política, que va en busca de sus cuarta gestión.

"Estoy seguro que va a seguir creciendo nuestro instrumento político. Estamos escuchando las encuestas; tal vez estamos, tal vez, no tanto cayendo, pero sí respetamos. Pero las encuestas siempre nos han minimizado, nunca las encuestas han dicho la verdad", resaltó Morales, en el acto de proclamación, realizado este viernes en el 'Cambódromo' de Santa Cruz.

#LTahora Presidente @evoespueblo y el vicepresidente Álvaro García Linera participan del acto de su proclamación de cara a las elecciones. El evento se desarrolla en el Cambódromo de la ciudad de Santa Cruz. Josué Hinojosa pic.twitter.com/V2hhfNtwWa — Los Tiempos (@LosTiemposBol) August 3, 2019

El actual mandatario dijo que, por ejemplo, en 2005, cuando llegó al poder por primera vez, las encuestas daban al MAS el 33 %, pero pese a ello ganó las elecciones nacionales con 53%.

Por ello, pidió a los asistentes no confiar en las encuestas y continuar con la campaña, la cual recién está iniciando, porque la victoria del MAS no es solo para los candidatos.

"No podemos confiarnos en las encuestas. (Hay que seguir) con más fuerza. El voto de ustedes es para ustedes. El voto no es para Evo, no es para Álvaro, es para el pueblo boliviano", aseguró.

Calificó de masiva la presencia de sus partidarios que llegaron hasta la ciudad de Santa Cruz, y dijo que es similar a la cantidad de la primera proclamación, realizada el 18 de mayo en Chimoré, Cochabamba.

"Estamos empezando la campaña, de Chimoré, impresionante a Orinoca (Oruro), de Orinoca a Santa cruz. Sabía que Santa Cruz nunca me iba a abandonar. Semejante concentración, decirle muchas gracias", resaltó.

Sin embargo, al igual que la concentración en el Aeropuerto Internacional de Chimoré -que según datos del Gobierno hubo un millón de personas- ésta estuvo envuelta en denuncias de que el MAS obligó a los funcionarios públicos para que asistan a la misma.

"Un acto ostentoso"

Otra de las críticas alrededor de este tercer acto del MAS, es que el mismo se realizó de forma ostentosa. Para este se instalaron dos grandes escenarios, un sistema de sonido con capacidad de 380.000 watts de salida, distribuido en 32 torres. También se colocó 25 pantallas led, según el diario El Deber.

Asimismo, de acuerdo con datos de radio Compañera, se dispuso de un helicóptero, cuatro drones de vigilancia policial, cuatro carros de bomberos y 2.500 policías de seguridad física y de tránsito.

Además, participaron una decena de artistas entre nacionales y argentinos, entre ellos el cantante boliviano de cumbia David Castro y los grupos extranjeros Grupo Internacional Los Fatales y la Orquesta Veracruz.

Ante este despliegue, el diputado por Unidad demócrata, UD, Rafael Quispe, dijo que este acto ostentoso se trata de un derroche la economía. Anunció que el lunes presentará una denuncia como un delito electoral ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

"Porque ya es a leguas que se está utilizando ingentes cantidades de dinero, va a utilizar aviones, helicópteros, incluso canal 7 para esa concentración (...) Como siempre está acostumbrado el MAS, que está utilizando todos los recursos de estado de todos los bolivianos", dijo Quispe.

Resaltó que solo el equipo de sonido está valuado en más de $us 150 mil. Asimismo, aseguró que los altos mandatarios llegarían en avión del Estado y desplegará la seguridad estatal.

Sin embargo, el MAS negó que se use recursos del Estado y aseguró que se financia con las recaudaciones de los aportes de sus militantes. Además, asegura que esta organización política es austera en sus recursos de campaña.