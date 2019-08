Padrastro de Liévana pide a Evo cambiar su candidatura; teme por su seguridad

Óscar Adán Martínez Muñoz, el padre de crianza de María Renée Liévana, candidata a primera senadora de Santa Cruz por el MAS pidió al presidente Evo Morales cambiar su candidatura, porque su hija "no merece ser candidata". Dijo que actualmente está aprovechando su amistad con el mandatario para presionarlo y que teme por su seguridad en caso de que llegue a la Asamblea Legislativa.

"Para mí lamentablemente, no merece ser candidata. Al señor Presidente le pido de todo corazón (...) yo creo que el cometió un grave error al nombrarle como primera senadora, porque sus cualidades y antecedentes como persona (no merece) (...) Quisiera que el Presidente se ponga en mis zapatos y diga 'por qué tanto hostigamiento y tanta persecución a su padre'", dijo Martínez, padre de crianza Liévana, en conferencia de prensa.

Martínez explicó que crío a la humorista y actriz desde los cinco años de edad, cuando se casó con su mamá. Dijo que el problema que tiene con ella se debe que hacer algunos años decidió heredar sus propiedades a sus tres hijos, entre ellos Liévana.

"Estoy presionado bastante, de tal manera que me siento obligado de exponerles mi problema a ustedes (a los periodistas), porque todo esto surgió de una herencia que dejé en vida, una herencia de unas tierras en el norte de Santa Cruz, que repartí a mi hijo. Ella recibió su parte, e incluso el doble que mis (otros dos) hijos y también un departamento que con ciertas chicanerías jurídicas logro apoderarse", relató.

Contó que, a partir de ello, la ahora candidata inició un juicio contra su hermano menor, debido a que quería quedarse con parte de la herencia que este recibió. Dijo que desde ese momento su vida se convirtió en un calvario por la persecución judicial realizada por su hija.

"Eso a mí me conmueve, porque realmente yo estoy sufriendo algo por dentro que no se puede describir, que a mi hijo lo quieren meter preso, peor siendo su hermana mayor y siendo que es su madrina de bautismo y que mi esposa antes de morir le pidió a cuidar a su hermano menor", explicó Martínez, claramente afectado y tratando de evitar el llanto.

"Me siento hostigado"

Muñoz dijo quiere que el presidente Morales se enteré de todas las acciones que realizó en este tiempo contra su familia. Detalló que tiene cómo comprobar que Leviane dio falso testimonio ante la justicia, inventó pruebas y que en base a mentiras instauró un proceso penal contra su hijo.

"Me siento impotente que mi hija, porque la considero así, esté haciendo tanto hostigamiento judicial (...) No sé de dónde le causó tanto rencor debe ser por la ambición de las tierras. Yo realmente me siento hostigado", explicó.

Resaltó que actualmente aprovecha su candidatura y la amistad que tiene con Morales para presionar sobre el proceso. Además, que lo amedrenta diciéndole que revisar todas las resoluciones judiciales que salieron al favor de él y su hijo.

"Quiero referirme al señor presidente Evo Morales para manifestarle que María Renée Liévana esté aprovechando de la noble amistad que le brindó el señor presidente se está aprovechando", acotó.

Anterior agresión

En agosto de 2017, Liévana denunció que fue víctima de violencia física por parte de su hermano. Luego se publicó un video, que estos días volvieron a viralizarse, en el que se ve que la familia es parte de un pleito, en el que dos personas acorralan al hijo menor, entre ellos un hombre y su pareja. Asimismo, se habló de una presunta agresión a su padre.

En ese sentido, Martínez reveló que anteriormente fue víctima de agresión física por la ahora candidata a senadora y teme que está situación se agrave si llega al Senado.

"Yo en su momento dije que caí, no quise decir que mi hija me pegó, pero las imágenes son claras, las redes sociales han viralizado el asunto ya no se puede ocultar el sol con un dedo", afirmó.