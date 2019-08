Amenazan con cercar la Gobernación si Patzi no equipa el hospital cocalero

Los productores de coca afín al Movimiento Al Socialismo (MAS) que conformaron una directiva paralela a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, amenazaron con cercar la Gobernación paceña si la autoridad departamental, Félix Patzi, no equipa el hospital cocalero en 30 días.

"Hemos decidido que los predios van a funcionar como hospital cocalero, puesto que el gobernador Félix Patzi se ha atrevido a denunciar y está haciendo creer a la prensa que este hospital está equipado, aquí no hay nada, ni una camilla. Estamos de acuerdo que funcione como un hospital, pero que él venga a equipar en 30 días", afirmó este domingo la presidenta de la directiva paralela, Irene Elena Flores.

Flores advirtió que en caso de que el gobernador no atienda el pedido de los productores de coca, activarán movilizaciones y un cerco a la Gobernación.

"Si no cumple, nos vamos a movilizar, nuestras bases van a llegar de los Yungas, vamos a cercarle a él", agregó.

Hace dos días ese sector tomó el hospital cocalero y los convirtió en un mercado ilegal de coca. Sin embargo, Flores se comprometió a "desocupar" las instalaciones para que el predio funcione como un establecimiento de salud. Dijo que trasladarán su mercadería a la planta de producción Bi-mate.

El gobernador paceño dijo que el hospital de Adepcoca, ubicado en calle 10 de Villa El Carmen, fue construido con recursos de la Gobernación paceña y la Unidad de Proyectos Especiales (Upre), para beneficiar con atención en salud a los productores yungueños y no para la comercialización de la hoja de coca.

Agregó que la toma es considerada como un avasallamiento a una construcción con inversión pública y, por lo tanto, advirtió con procesos.

"Como cocaleros, nuestras cargas de coca que estaban llegando, vamos a pasar a otro inmueble, que es la planta Bi-Mate, ahí vamos a estar", explicó ahora la representante.

La dirigenta negó que el centro de salud sea administrado por la Gobernación. Recriminó a Patzi que, en cuatro años, desde la construcción del inmueble, no haya destinado recursos para equipar e impulsar el funcionamiento de ese nosocomio. Negó que se haya intentado convertir el sitio en un mercado para la comercialización de la hoja milenaria.

"No, no va a depender de la Gobernación porque esto es de Adepcoca. Solo queremos que lo equipe, que demuestre porque en cuatro años no ha podido equipar, tampoco ha funcionado como hospital, como quiere hacer creer a la ciudadanía. No queremos convertir el hospital en un mercado, eso es mentira", remarcó.

La representante del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay) afín al MAS, Rosemary Alarcón, acusó al gobernador de usar el tema de Adepcoca con fines políticos, e incluso dijo que Patzi acosa políticamente a la nueva líder de la directiva paralela.

"Estamos en emergencia, no vamos a salir de nuestro predio, vamos a pedir que el señor gobernador venga a firmar el convenio para equipar. Él está desprestigiando a nuestra nueva directiva, está haciendo acoso político a nuestra hermana Elena Flores, vamos a pedir que dé la cara porque está usando le tema políticamente", manifestó.

Otro cocalero, Freddy Velásquez, reveló que el hospital de Adepcoca no tiene "ni una silla" para su funcionamiento, por lo que invitó al presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, a que visite el inmueble y conozca la realidad de ese nosocomio.

"Que venga Patzi, que venga el Larrea para ver cómo está este hospital. No tiene ni una silla para sentarse, no hay camillas, no hay nada. Todo está vacío", indicó.