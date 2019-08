Fragilidad de instituciones impide frenar la violencia

Las instituciones públicas de atención a víctimas mujeres y niños tienen varias debilidades tanto en el área rural como la urbana. Esta situación puede derivar en formas de revictimización, así como violencia institucional. Especialistas ven la necesidad de subsanar estas dificultades para reducir los casos y poner la mirada en la prevención y no sólo la atención de denuncias.

Rotación constante de personal, carencia de recursos humanos especializados en la temática, falta de dinero y deficiente seguimiento a los casos son algunos de los problemas que identifica el delegado defensorial del pueblo, Nelson Cox.

Uno de estos casos se ve reflejado en una adolescente que sufría violencia en su casa. Entonces, la Defensoría la sacó de ese entorno para llevarla a un centro de acogida donde sólo estuvo seis meses y escapó, luego que esta institución no hiciera ningún seguimiento. Ahora está embarazada como resultado de un abuso.

Según las verificaciones de la delegación defensorial a 29 de 47 municipios en Cochabamba, observaron que el personal en las unidades de la Defensoría de la Niñez y los servicios legales integrales rota constantemente. Esto ocurre desde el jefe o director de unidad que cambia casi cada año y no deja ni recibe un informe de los casos.

“El personal no es de planta, trabajan a contrato 10 meses y luego se los cambia de unidad o se los retira. Esto genera inestabilidad y no hay continuidad de las intervenciones. Sacan a un niño de un ambiente de violencia para depositarlo en otro y lo dejan ahí sin hacer seguimiento”, precisó Cox.

Los ambientes no son aptos para atender y ayudar a las víctimas. A esto se suma que el personal, al no tener la especialidad, recurre a formas de trato que son una revictimización.

Esto ocurre en todo el eje metropolitano. Sin embargo, la situación en las zonas rurales es más precaria, pues usualmente una persona hace todo el trabajo con niños y mujeres.

Un problema integral

La coordinadora de Voces Libres, Mercedes Cortez, observa que las víctimas de violencia no sólo son las mujeres. Usualmente los hombres agreden a su pareja y también a los hijos y también estas madres suelen tener actitudes violentas con sus niños y niñas.

En Voces Libres se encuentran atendiendo 24 casos, nueve son a hijos de víctimas de feminicidios que suman 27 y 15 corresponden a mujeres que sobrevivieron a tentativas y también se ayuda a sus niños y niñas que son 21.

Las mujeres atendidas tienen entre dos y hasta seis hijos cuyas edades van desde el año hasta los 20. Ante esto se tiene la necesidad de implementar equipos multidisciplinarios para atender lo psicológico y lo social.

“El problema es que no se toma en cuenta a los niños, quedan invisibles ante la problemática. No hay coordinación institucional; entonces, cuando una mujer llega víctima de violencia, no se avisa a la Defensoría para que haga el seguimiento de los infantes. Vimos que en las casas de acogida se saca a los niños del colegio y su entorno social, se ven afectados”, agregó Cox.

El abogado especialista en niñez Juan Carlos Sánchez coincide con estas debilidades. Considera que el cambio pasa por educar a las futuras generaciones y fomentar el cambio de mentalidad.

“No podemos cambiar esto de la noche a la mañana. Se necesita cambiar la mentalidad a través del trabajo en educación ¿. Entonces, aquí es donde se debe¿ invertir”, manifestó.

"No hay abordaje integral, no hay terapias de contención, no hay una política de acompañamiento a las familias”. Nelson Cox Delegado Defensorial del Pueblo

20_21_pag_2_lopezzzzzz.jpg Niños juegan en un parque y los especialistas piden incentivar la sana diversión de los infantes. CARLOS LÓPEZ

Falla la aplicación de las leyes y la educación

La Ley 348 por una vida libre de violencia y el Código Niño, Niña y Adolescente son las dos normativas primarias para prevenir, atender y rehabilitar la violencia. Sin embargo, desde la promulgación de ambas leyes no existen demasiados cambios.

Según el abogado especialista en niñez Juan Carlos Sánchez, la gran falla es la aplicación.

“El Código es uno de los mejores a nivel Latinoamérica, se hizo en base al de Brasil, pero las falencias no pasan por la ley, sino por las personas que la aplican. Se dan atribuciones a las diferentes instituciones, pero si se analiza el cumplimiento de roles de cada uno, no lo están sabiendo aplicar”, detalló Sánchez.

Pese a la existencia de rutas críticas para la atención de denuncias, la mayoría se quedan en el camino. A esto se suma que no existen acciones de prevención.

“La prevención es cero. No hay acciones para evitar la violencia”, manifestó el delegado defensorial del pueblo, Nelson Cox.

En efecto, los programas son mínimos tanto en los medios como en otras formas de comunicar. Sin embargo, la psicóloga Raquel Rocha ve que falta prevención desde la educación.

“Lo que falla no es tanto la ley, sino la educación que estamos ejerciendo con nuestros hijos. Es lo que vemos en la familia, porque es una cadena de repeticiones. Si vemos que el padre agrede a la madre, ése es el patrón y el referente”, aseveró.

A esto se suma la falencia en la rehabilitación. Muchos casos se registran en áreas rurales donde la ausencia de un equipo multidisciplinario y la distancia impiden que las víctimas se sometan a terapia.

ANÁLISIS

Aumentan los niveles de violencia

20_21_pag_3_juan_carlos_sanchez.jpg Juan Carlos Sánchez Abogado especialista en niñez Archivo

Juan Carlos Sánchez

Abogado especialista en niñez

En niñez se ven dos situaciones: los altos niveles de violencia y la frecuencia, es decir son cada vez más recurrentes los casos.

Para determinar las causas, es necesario tener líneas de investigación. A partir de estos resultados se pueden elaborar políticas y lineamientos. Las instituciones públicas no tienen esto.

Otro factor es que la generación que ahora son papás son hijos de familias donde hubo migración. Entonces, no comprenden ese vínculo familiar.

Por otro lado, en lo institucional, los centros de acogida no están preparados para sacar a niños de la violencia, porque para empezar ningún infante debería llegar a un centro de acogida, porque el mismo Código dice que se debe buscar a la familia ampliada.

No es el espacio para esto, pero se hace tanto que se llenó los centros de acogida. La norma dice que para cada cinco niños debería haber un educador, pero en la realidad son como 30 infantes por persona.

Además, hay un individualismo, la gente piensa sólo en sí misma.