Evo, Mesa y Ortiz electoralizan mensajes por el 194 aniversario

El presidente Evo Morales y los también candidatos a la presidencia por Comunidad Ciudadana y Bolivia Dice No, Carlos Mesa y Oscar Ortiz, electoralizaron el mensaje por el de agosto con llamados a cuidar los logros de los 13 años de gobierno, evitar el autoritarismo y prometer una gestión de manos limpias.

El presidente Evo Morales eligió la capital beniana, Trinidad, para conmemorar los 194 años de independencia de Bolivia. En un mensaje de 35 minutos, hizo un repaso de los logros de sus 13 años de gobierno, destacó la inversión en sectores estratégicos, pero apenas tocó temas críticos como la lucha contra el narcotráfico y la corrupción.

Morales enfatizó que el 6 de agosto de 1825 “nos liberamos de la corona española, pero las oligarquías reprodujeron el sistema de exclusión y segregación racial”. Sin embargo, fue con el Estado Plurinacional que se forjó un desarrollo inclusivo con metas en la Agenda Patriótica del Bicentenario de 2025, resultado de la nacionalización, la lucha social y defensa de la coca.

“Todo ha sido posible gracias al sacrificio, voluntad y esfuerzo. Todos crecimos escuchando que los bolivianos no podíamos. Ése era el lamento boliviano. No podrán gobernar los indios, los bolivianos no sirven para la economía, los sectores sociales son incapaces de dirigir un país, los cambas y collas siempre se llevarán mal, los países vecinos nunca nos mirarán con respeto”, fundamentó.

Por esa razón, afirmó que, como nunca, es urgente consolidar y proteger lo avanzado. “Tenemos las condiciones para proyectar un futuro ambicioso y con mucha esperanza”, complementó. Y aseveró: “No quiero ser el mejor presidente de Bolivia, quiero ser presidente de la mejor Bolivia de nuestra historia”.

Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera expresaron su intención de luchar contra la violencia hacia la mujer. Explicaron que ahora se afronta este flagelo desde lo punitivo, pero se necesita un pacto moral y social. En tanto, la representante de Mujeres de Fuego, Mercedes Cortez, pidió más esfuerzos para luchar contra ese flagelo.

Mesa (CC)

El candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, apeló a las redes sociales para lanzar un mensaje advirtiendo el riesgo del caer en el autoritarismo en las elecciones del 20 de octubre en alusión a la habilitación del binomio Evo- Álvaro, pese a lo previsto en la Constitución y el referendo del 21F.

Dijo: “6 de agosto de 1825, nuestros fundadores, Bolívar, Sucre y Santa Cruz, construyeron la idea de un país con libertad”. Siguió: “Hoy estamos ante ese desafío fundamental: construir una democracia del siglo XXI o mantenernos en las líneas del autoritarismo. Estamos comprometidos con una Bolivia mejor, porque es posible”.

Ortiz (BDN)

El candidato a la presidencia por la alianza Bolivia Dice No (BDN), Oscar Ortiz, abogó por los migrantes y los perseguidos políticos. Se comprometió a tener un gobierno de “manos limpias”. “Quiero recordar a quienes no están con nosotros, a quienes están en otros países buscando las oportunidades que Bolivia no les dio, a quienes sufren las injusticias y la persecución política y a las mujeres que nos dejaron este año por la brutalidad machista”, declaró.

La frase del mandatario. Evo Morales dijo que no quiere ser el mejor presidente, sino el presidente de la mejor Bolivia de la historia.

MUJICA SOBRE EVO COMENTÓ: “DÉJELO”

El expresidente de Uruguay José Mujica (2010-2015) dijo el martes, consultado sobre la repostulación del presidente Evo Morales en los comicios de octubre próximo: “Cuesta mucho encontrar uno bueno. Cuando lo encuentre, déjelo”, según informó el portal en Facebook Detrás de la Verdad.

Mujica acompañó ayer a Morales en la celebración de los 194 años de la independencia de Bolivia, acto central que se realizó en Trinidad, departamento de Beni.

El exmandatario dijo: “Yo lo único que le digo, cuesta mucho encontrar uno bueno. Cuando lo encuentre, déjelo”.

UN Y MNR SOBRE LAS ELECCIONES Y EVO

Unidad Nacional (UN) hizo un llamado ayer a usar el voto de octubre próximo como un “ariete en contra de los abusos, como muro interpuesto ante el deterioro de la legalidad, la libertad y la institucionalidad del país”.

El candidato a la vicepresidencia por el MNR, Fernando Untoja, consideró el discurso de Evo Morales como “apagado” y cuestionó los supuestos logros. Aseguró que el país está desunido y pobre. Dijo que probablemente Evo se preguntó: “¿Y ahora qué voy a contar?”.

ANÁLISIS

Rolando Tellería. Analista político

Evo pidió el voto cuando señaló que urge proteger lo avanzado

El discurso del presidente Morales, en el 194 aniversario, necesariamente hay que contextualizarlo en el horizonte de las próximas elecciones. Ha sido un mensaje eminentemente electoral. Se destacan desproporcionalmente los logros en los 13 años de gobierno.

La desinstitucionalización, la corrupción, la crisis de la justicia, el narcotráfico y el despilfarro del excedente económico del súperciclo de las materias primas que le tocó administrar, obviamente, quedaron al margen del discurso.

Sus frases dejaron entrever que, si él no llegaba al Gobierno, Bolivia jamás hubiera experimentado ese “desarrollo económico”, no se hubiera desterrado el racismo, la exclusión y logrado ese Estado “fuerte, digno y soberano”. Además, pidió el voto, cuando señaló que “urge consolidar y proteger lo avanzado”. Dejó traslucir su tendencia megalómana (…), provocada por la concentración de poder, cuando exclamó: “No quiero ser el mejor presidente de Bolivia, quiero ser el presidente de la mejor Bolivia”.