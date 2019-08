Hospitales de tercer nivel de Santa Cruz se declaran en emergencia

LA PAZ |

Los hospitales de tercer nivel en Santa Cruz se declararon este miércoles en emergencia por deudas y advirtieron con suspender sus servicios por falta de recursos para la compra de insumos y medicamentos.

La secretaria de Hacienda de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud (Fesirmes), Kadija Ovando, informó que la situación en los nosocomios es "alarmante" debido a que no tienen liquidez por los recursos que les adeudan la Alcaldía cruceña y el Gobierno nacional, que suman Bs 84 millones.

"Si las autoridades no reaccionan y no nos dan las condiciones no será que paremos porque no queremos trabajar, sino porque no podemos. Si no tenemos la plata para los acreedores, para pagar los reactivos y los medicamentos, no podremos atender a la gente", aseguró Ovando.

En tanto, el médico de base del hospital del Niño, Édgar Chávez, expresó que se debe más de 11 millones de bolivianos a los proveedores de insumos y medicamentos. Alertó que el servicio de emergencia es el que corre más peligro de cerrarse.

En tanto, el director del hospital San Juan de Dios, Marcelo Cuellar, señaló que se les adeuda 12 millones de bolivianos y que durante un año se prestaron los insumos médicos, pero los acreedores ya no quieren hacerlo.

"Tengo que priorizar lo esencial y hay algunas pruebas que no son esenciales tengo que cerrarlas pues no hay los insumos y debo buscar cómo disminuir los costos", manifestó Cuellar.

En las últimas semanas, la maternidad Percy Boland, el San Juan de Dios y el Japonés se declararon en quiebra por tener deudas con los proveedores de insumos y reclaman el pago de servicios de la Ley 475 de Prestaciones de Servicios de Salud al Ministerio de Salud y el municipio cruceño.

Al respecto, el secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Urenda, precisó que la Alcaldía cruceña le debe a los hospitales de tercer nivel Bs 46 millones entre agosto y diciembre de 2018, durante una entrevista en la red Unitel.

Lamentó que la presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz, Angélica Sosa, niegue la deuda y otras autoridades minimicen el impacto de dicha obligación en los nosocomios.

Urenda precisó que los hospitales deben a sus proveedores del oxígeno, de la alimentación y otros.

"Es una situación complicada porque la gobernación pone sus regalías para pagar los servicios básicos, paga sueldos al personal de más de 220 millones de bolivianos", aseguró.

El secretario explicó que el municipio cruceño hasta febrero de este año pagaba a los nosocomios por los servicios prestados correspondiente al 15,5 por ciento de la coparticipación.

El martes, el secretario de Desarrollo Humano de la Alcaldía cruceña, Fernando Sattori, afirmó que no le debe nada a ningún hospital del tercer nivel ni clínica, según un reporte del diario El Día.

Por ello, Sattori expresó que lo que sucedió fue que el año pasado dicho porcentaje, es decir 180 millones de bolivianos, no cubrió todas las atenciones en los tres niveles más clínicas, por lo cual se solicitó un fondo de compensación establecido por norma y dependiente del Gobierno. Agregó que a eso se suma que la solicitud de los hospitales de tercer nivel llegó tarde.

Ante esto, afirmó que sugirió al gobierno departamental iniciar una acción judicial contra la Alcaldía de Santa Cruz para que cumpla con sus obligaciones pendientes.