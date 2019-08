Directora de la UIF pide "fecha y hora" para declarar por denuncia de exgerente de PAT

La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, envió un memorial a la Fiscalía para pedir "fecha y hora" para poder brindar sus declaraciones en el marco de la denuncia que instauró en su contra la exgerente de PAT, Ximena Valdivia.

"Solicitarle se me tenga por apersonada y me presento de forma espontánea ante su autoridad, solicitando que se me fije día y hora para prestar mi declaración informativa o se manifieste sobre la aplicación de una medida cautelar", dice la nota enviada por Morales a la Fiscalía.

Ayer, el Ministerio Público de La Paz admitió la denuncia presentada por Valdivia en contra de Morales y el investigador Emilio Martínez por el supuesto delito de incumplimiento de deberes y revelación de secreto profesional. El investigador reveló boletas de depósitos de 2002 y 2003 para sustentar la versión de que Carlos Mesa habría "vendido" su candidatura vicepresidencial con el MNR a cambio de dinero para PAT.

La denuncia de Valdivia se basa en que la UIF se estaría basando en documentación reservada y obtenida ilegalmente respecto a supuestos depósitos en efectivo de $us 800.000 que fueron realizados a una cuenta de PAT entre el 2002 y 2003, años en los que Carlos Mesa- candidato a la presidencia por CC- era el mayor accionista de esa televisora.

Esa información fue revelada por el investigador Emilio Martínez. Valdivia alega que se tratan de documentos privados que corresponden a movimientos bancarios de PAT que fueron revelados sin ninguna autorización expresa, violando el principio del secreto bancario que está protegido por la Ley.