Pedraza elude responder si Mesa recibió dinero de Goni para ser candidato en 2002

El candidato a la Vicepresidencia por Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza, evitó responder, bajo el argumento de que es "guerra sucia", si su acompañante de fórmula política, Carlos Mesa, recibió o no recursos económicos a cambio de aceptar ser candidato de Gonzalo Sánchez de Lozada.

"La guerra sucia se va a intensificar, cómo estará tan asustado Evo Morales que tiene que aliarse con el 'gonismo' para atacarnos", declaró el candidato a la vicepresidencia en la red Unitel.

Ante la insistencia de por qué Mesa no explica de manera transparente el tema, Pedraza respondió: "Lo hemos dicho, no vamos a gastar ni inteligencia, ni tiempo, ni energía en la guerra sucia, no vamos a poner en el campo de la guerra sucia nuestro tiempo", sostuvo.

La pasada semana, Mauricio Balcázar, yerno del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusó a Mesa, de cobrar dinero al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) para convertirse en vicepresidenciable en las elecciones generales de 2002.

"Yo quiero dejar claro a Mesa nadie le ofreció plata (...) lo que ocurrió es que él renunció cinco días de la convención y tres días antes volvió y pidió plata, o sea el MNR ni nadie le ofreció plata, pero él pidió plata", sostuvo Balcázar desde Washington (EEUU), en una entrevista con el programa No mentirás de PAT.

Para Comunidad Ciudadana se trata de una "guerra sucia" del partido gobernante, para bajar el perfil electoral del segundo favorito en las encuestas de intención de voto.

Pedraza manifestó que pese a estos ataques no fueron afectados, a diferencia del candidato presidencial por el MAS, Evo Morales, que "está congelado, con esa propaganda monumental".

Argumentó que la ciudadanía no está interesada en la "guerra sucia" sino en las propuestas a los problemas que el Gobierno no ha solucionado en 14 años al frente del Estado, como la corrupción, la administración de justicia, la salud, la educación, entre otros temas.

Consultado sobre qué certeza otorga Mesa al electorado, cuando fue presidente de Bolivia anunció su renuncia en varias ocasiones, sin generar estabilidad, el candidato a la vicepresidencia explicó que se trata de un "prejuicio de que hay indecisiones, hay prejuicios de que es anticruceño, pero son minoritarios", manifestó.

Rechazó que Mesa tenga una actitud "oportunista", "No, en a la primera situación en la renuncia de Mesa, el 2003 había un presidente que había ordenado matar y un ministro que ejecutaba las ordenes", explicó el alejamiento Mesa del gobierno del MNR el 2003.