Activistas: Morales asiste a marcha contra violencia por campaña

La participación del presidente Evo Morales en la marcha contra la violencia a la mujer, que está prevista para este viernes en La Paz, fue calificada por activistas como un acto de campaña, un “show político” y una actitud de “cinismo”, ya que el Mandatario no concretó los planes contra la violencia ni declaró emergencia por este delito, que ya dejó 79 víctimas hasta los primeros días de agosto.

Asimismo, exigieron a la presidenta de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), María Fernanda Espinosa, que participará de la movilización junto al primer mandatario, que inste a Morales a declarar alerta nacional por la alta tasa de feminicidios.

La activista Cecilia Estrada aseveró que es un “despropósito, demagogia sin límite” que un tema de tanta sensibilidad como es la violencia contra las mujeres se trate de esa manera “tan burda” y “electoralista”.

“Es deplorable, y eso, en el marco del contexto electoral, deja clara la intencionalidad de convertir este tema tan delicado en una burda falsa electoral demagógica y de impostura”, aseveró.

Mencionó que los que están llamados a encarar y a responder este flagelo, que son el Presidente y los ministros, salen a marchar cuando ellos son los responsables de la estrategia y están gobernando 13 años.

“Hacen una ley que no sirve, no hay voluntad política, la última estrategia del servicio plurinacional no funciona, hay temas que no se han resulto, no hay juzgados especializados, no hay presupuesto, no hay apoyo a las víctimas, es un absurdo total, es la sociedad que tiene que reclamar y no el Presidente y su gabinete que tienen que marchar”, dijo.

Asimismo, criticó la postura inocultable vinculada a la conducta machista del Presidente, “su deplorable sentido del humor machista, que es un acto de violencia simbólica machista”.

Por su parte, la defensora universitaria y activista de derechos de la mujer Griselda Sillerico recordó que Bolivia firmó la Convención de Belém do Pará, que recomendó a los Estados parte prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, lo cual Bolivia hasta ahora no cumplió.

Dijo que se está desvirtuando el fin de una marcha, puesto que ésta es una acción que la sociedad civil realiza para exigir al Estado el cumplimiento de los derechos.

Para Sillerico, esta marcha se trata de un “show político” y para Montaño, con esta acción, la presidenta de la ONU estaría avalando las acciones Morales en un escenario electoralista.

“Es un cinismo exagerado. Cómo puede Evo Morales marchar contra la violencia si somos las mujeres que tenemos que marchar contra él, porque no ha soltado ni un centavo. No ha hecho nada en 13 años. Hay masistas que tienen antecedentes de acoso político y de violencia contra la mujer, es una vergüenza”, protestó por su parte la activista Sonia Montaño.

La marcha está prevista para las 18:30 y partirá de la plaza San Francisco de La Paz.

GOBIERNO Y MEDIOS FIRMAN PACTO

El Gobierno y 21 medios de comunicación del país firmaron ayer un pacto contra la violencia hacia las mujeres y los niños, que involucra un decálogo de acciones de prevención y protección a esos sectores vulnerables de la sociedad.

El documento se rubricó en un acto que se realizó en el Palacio Quemado, con la participación de los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Comunicación, Manuel Canelas, y de Justicia, Héctor Arce; además de representantes de los medios y organizaciones sociales.