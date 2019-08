En La Paz, se registra cada día al menos una denuncia de violación a menores

LA PAZ |

"Me pedía que no haga ruido, que era un secreto entre los dos, que esto era una demostración de amor. Yo no lo sentía así. Me hacía sentir mal, solo quería salir del cuarto, pero tenía miedo que se dieran cuenta porque no me creerían, al fin y al cabo, es mi papá", es el relato de Paulina de seis años, una de las tantas víctimas de agresión sexual que se registra a diario en la ciudad de La Paz.

En el Día Nacional en Solidaridad Contra las Víctimas de Agresiones Sexuales, la Defensoría de la Niñez de la comuna paceña, en lo que va del año registró 226 casos de violaciones a niñas, niños y adolescentes, es decir un promedio de un menor abusado por día.

De acuerdo con los datos, el rango de edad más vulnerado es de 13 a 17 años, principalmente mujeres, pero también los menores de 6 a 11 años.

La directora de la Defensoría de la Niñez, Jaqueline Llanos, explicó que en la mayoría de las denuncias se identifica a los familiares como los principales agresores.

"La familia es la primera que genera este tipo de violencia. Hemos identificado en el círculo cercano, padre, madre, padrastro, tío, primo, abuelo, aquella persona que genera esa situación de violencia y una de las peores formas de violencia, la violencia sexual contra los menores de edad es el género femenino que sufre estas situaciones de violencia", remarcó.

Proceso judicial

Llanos dijo que, entre enero y julio, la justicia emitió 32 sentencias en casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, en procesos que, promovidos por la Defensoría Municipal, los mismos corresponden a denuncias que datan entre 2015 y 2016. Dos de las sentencias son con privación de libertad de más de 30 años, seis con más de 20 años de cárcel y nueve con más de 10 años de reclusión.

La funcionaria lamentó que el proceso judicial en los casos de violencia sexual dure un promedio de dos años hasta lograr una sentencia. Esta situación en muchos casos provocó que las víctimas y familiares abandonan el proceso y la Defensoría de manera solitaria lo finaliza.

"Estas 32 sentencias devienen de procesos de 2015 y 2016. Ahí se muestra la carga que existe en el Órgano Judicial y en la Fiscalía, que lastimosamente no va de la mano con la víctima porque tienen que esperar periodos largos para tener una sentencia. Muchas veces la Defensoría de la Niñez y Adolescencia lleva adelante estos procesos de manera solitaria, porque la víctima se ha cansado y quiere rehacer su vida", manifestó.

Se espera que con la vigencia de la Ley 1173 de Abreviación Procesal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, se logre de manera real la agilización de los procesos judiciales en estos casos.

Recordó que la Defensoría Especializada Penal se encarga de los casos de violencia sexual, actualmente se cuenta con dos equipos que trabajan en la atención de esto casos. Esta defensoría especializada fue implementada en 2013. La misma obtuvo 31 sentencias en 2017 y 33 en 2018.

Gobierno

La diputada Betty Yañiquez y la Red Departamental de Protección de la Niñez y Adolescencia demandaron a gobernaciones y municipios fortalecer los esfuerzos para prevenir las agresiones sexuales contra menores.

El Ministerio Público de enero a la fecha atendió 315 denuncias por agresión sexual a menores en el departamento de La Paz. Logró 67 sentencias condenatorias contra implicados en estos casos.