Revilla reitera persecución y critica a la Fiscalía

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, afirmó ayer que existe una persecución “judicial, legal y política” en su contra después de que la Fiscalía anunciara que pedirá su detención domiciliaria por el deslizamiento en el relleno de Alpacoma.

El edil señaló que los procesos penales en su contra fueron iniciados por gente del Movimiento Al Socialismo (MAS), lo que demuestra, afirmó, la persecución que existe en su contra por afanes políticos.

Respecto a su imputación por los delitos contra la salud pública e incumplimiento de deberes por el deslizamiento de Alpacoma, y su probable detención domiciliaria, Revilla criticó que en la Fiscalía actúen como “magos” y sin tener la auditoría ambiental del incidente ocurrido en enero.

“Los términos de referencia de la auditoría dicen que su objeto es establecer la causas, las responsabilidades y si se ha producido un daño al medio ambiente”, criticó. En ese sentido reiteró que acudirá a instancias internacionales para denunciar la persecución en su contra.

SEÑALAN QUE SE BUSCA POLITIZAR

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, lamentó que el alcalde de La Paz, Luis Revilla, esté empeñado en politizar el caso Alpacoma para eludir su responsabilidad. “El MAS no es el alcalde de La Paz, el MAS no es responsable de Alpacoma, el MAS no tiene nada que ver con la filtración de lixiviados”, señaló.