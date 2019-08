Ven que Evo busca cooptar a las FFAA y llaman “llunk’u” a Kaliman

Llueven las críticas contra el presidente Evo Morales por ofrecer cupos a militares en empresas estratégicas del Estado con fin de prebenda y también cuestionan que el discurso del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), Williams Kaliman, se haya enmarcado en amenazar a los supuestos “antipatrias” y declarar la lealtad de las FFAA al presidente Evo Morales.

El experto en temas de seguridad y FFAA, Samuel Montaño, aseveró que no es nuevo que los gobiernos de turno ofrezcan a las FFAA espacios en las empresas como una manera de cooptarlas y retener su apoyo, mucho más en un año electoral.

“La esencia de las FFAA no es entrar a estas áreas que son civiles. No pueden hacer esto en ninguna parte del mundo, no es su misión incursionar en temas comerciales. Aquí se permitió por cuestiones de política”, dijo.

El líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, escribió que los “discursos de Evo y del Gral Kaliman deben ser analizados en las señales y rumbo que quieren dar a las FFAA o que están dando, las dirigen más a la obediencia al partido en el poder, antes que a su deber constitucional”.

El diputado opositor Rafael Quispe recordó al comandante en jefe de las FFAA que la Constitución Política del Estado indica que las Fuerzas Armadas deben proteger la seguridad del Estado y no para “llunk’earse” (adular) a un partido político.

El diputado Luis Felipe Dorado dijo que “la política nunca debió penetrar en las FFAA. Vemos un comandante del Ejército apoyando el proceso de cambio; entonces para qué mandamos a nuestros hijos a cumplir el servicio militar, debería ser voluntario, es más nunca debió las FFAA permitir que la política penetre s sus cuarteles porque tienen otro rol, que es defender nuestra patria y no así someterse a un partido político”.

FFAA y empresas

Las FFAA tienen al menos 12 empresas, entre las descentralizadas y desconcentradas, de las que al menos seis presentaron problemas de déficit, denuncias de corrupción o fueron cerradas por ineficiencia, apunta el experto Montaño.

A raíz del anuncio de Morales, el analista señala que los militares se forman para la defensa del país y las armas y poco podrían aportar en la complejidad de las empresas estratégicas como YPFB, Entel o Ende.

Según el reporte, las FFAA gestionan, a través de la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena), ocho firmas: Enauto, Fanexa, Fábrica Boliviana de Munición , Unidad Ganadera Campo 23 de Marzo, Quimbabol, Unidad de Ejecución de Proyectos de Infraestructura e Ingeniería, La Unidad de Explotación de Recursos Hídricos y la Unidad Productiva Agrícola Bermejo.

Además de las mencionadas, las FFAA tienen TAM-EP, TAB-carga, la Escuela Militar de Ingeniería (EMI), el Instituto Geográfico Militar y un hotel.

Según datos, la empresa de construcciones del Ejército fue creada en 2012 con un crédito chino de 40 millones de dólares, pero fue cerrada en septiembre de 2015 luego de que fallara en varios contratos, entre ellos la vía Unduavi-Chulumani.

Otras empresas que presentaron problemas son TAM, con deudas al fisco por más de Bs 60 millones y tuvo que ser readecuada como empresa estatal; Enauto que registró déficit por varios años y tuvo un problema con la fabricación de tractores, y Enabol, que estuvo envuelta en el denominado caso barcazas chinas, por las que el Estado perdió $us 30 millones.

6 firmas con problemas. Enauto, Enabol, TAM, ECE, IGM y la Empresa de Municiones presentaron varios problemas en la gestión de las FFAA.

EMPRESAS EN CRISIS

Empresa de Construcciones. La empresa fue creada en 2012 con 40 millones de dólares, pero fue cerrada en 2015 por varios problemas luego de incumplir una serie de contratos de construcción y varias denuncias de presunta corrupción.

Transporte Aéreos Militares. La empresa arrastró por varios años una millonaria deuda con impuestos, además de varios problemas de gestión, lo que llevó a su cierre en 2018. Sin embargo, reabrió en 2019 bajo reglas comerciales y un perdonazo tributario.

Empresa de municiones. La fábrica de municiones de Cotapachi fue creada para abastecer a las FFAA, pero hasta ahora no puede generar ni el 30% de las municiones y se dedica a importar, por lo que genera muchas pérdidas.

Empresa Nacional Automotriz. Enauto terminó las gestiones 2014, 2015 y 2016 con déficit, por lo que se analizó el cierre de esta firma de las FFAA, pero esto no se concretó por lo que sigue operando.

Empresa Naviera Boliviana. La empresa terminó varias gestiones con déficit, además que fue el centro de las críticas por la compra de barcazas chinas por $us 38 millones que terminó en estafa y que hasta la fecha no se resuelve.