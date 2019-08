Involucran al futbolista Vaca con una mafia vinculada al narcotráfico

El futbolista Leonardo Vaca ayer prestó su declaración ante la Fiscalía en Los Tusequis, por estar vinculado por la Policía como un posible miembro de una mafia vinculada al narcotráfico y que secuestró a una persona por un lapso de 45 días.

El coronel Jhonny Aguilera, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), aseguró que los elementos que vinculan al jugador son facturas de recarga de combustible y la compra de alimentos que se encontraron en la vivienda donde estuvo retenido Mauricio Rivera como garantía por un delito de droga.

En su defensa, Vaca manifestó que la persona implicada era su chofer y que le ayudaba a juntar facturas para su descargo a cambio de poleras.

“Me están queriendo involucrar. Dejen de sacar cosas que no son”, expresó.

Según la Policía, el futbolista tendría también una relación de índole extradeportiva con el fallecido dirigente de fútbol Nelson Mauriel, quien fue victimado por un sicario en un caso vinculado al narcotráfico.

La investigación indica que Vaca acompañó a Mauriel en diversos viajes, incluso fue quien lo garantizó cuando el futbolista tuvo un accidente de tránsito en el mes de junio

En cuanto a su supuesta vinculación con el asesinato del vicepresidente de Blooming, Vaca negó las acusaciones.

“Yo estoy tranquilo, no tengo nada que ver en eso, no estoy implicado en nada. Yo no soy una mala persona. No voy a perjudicar mi trabajo que llevo haciendo desde que tengo cinco años y fregar mi futuro”, aseguró.

Caso secuestro

“Sobre el secuestro, hay facturas de gasolina registradas a nombre de esta persona (Leonardo Vaca), su vehículo fue visto en el escenario del hecho, lo que sí es indiscutible es una tarjeta de teléfono que fue encontrada y que fue cargada a un teléfono de celular cuyo número corresponde a este jugador”, informó el director departamental de la Felcc, Johnny Aguilera.

Aguilera informó que, en el caso puntual del secuestro, Mauricio Rivera Landívar estaba como garantía de una deuda que tenía su hermano Diego (presunto sicario sirio), quien es buscado en Perú, acusado de haber victimado a un capo narco de nacionalidad serbia.

Mauricio Rivera Landívar (32) fue raptado el 15 de abril, en el kilómetro 9 de la carretera al norte por una banda de narcos, que lo trasladó en un vehículo hasta el barrio Los Vallecitos, donde estuvo en cautiverio hasta el 3 de junio.

Los grupos especiales de la Policía realizaron una operativo y rescataron a la víctima. Además, aprehendieron a uno de los raptores, identificado como Arnoldo Saucedo Rueda (42), quien se encargaba de vigilar y alimentar al secuestrado.

POLICÍA RASTREA PARADERO DE SERBIO

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, Johnny Aguilera, informó que un hombre de nacionalidad serbia habría planificado el asesinato de Nelson Mauriel Álvarez, que fue acribillado el 4 de junio por la noche. Según datos de la Policía, el extranjero salió del país el 25 de junio y se investiga su flujo migratorio.

Las declaraciones testificales de familiares y amigos de la víctima apuntan al ciudadano serbio como el autor intelectual del hecho. Investigadores de la Felcc buscan elementos tangibles para sustentar estas declaraciones. “Estamos coordinando con nuestros pares para conocer su actual flujo migratorio”, señaló Aguilera.