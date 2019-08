Entre tensión y críticas se realizó la marcha contra la violencia

Bajo una fuerte tensión y duras críticas se realizó ayer en La Paz la marcha contra la violencia a las mujeres.

El presidente Evo Morales, que debía liderar la movilización, tuvo que reducir su presencia en la marcha y dar un corto discurso dentro de la Casa Grande del Pueblo.

El evento fue convocado para las 18:30 en la San Francisco, recorrió todo el prado paceño y después se dirigió a la plaza Murillo.

El primer mandatario sólo se sumó a la movilización cuando ésta pasaba por la Casa Grande del Pueblo. Morales salió de su oficina y caminó junto a la marcha unos 70 metros, hasta la plaza Murillo, para luego volver al palacio de gobierno.

En el trayecto fue rodeado por decenas de policías, funcionarias y fuerzas de seguridad presidencial.

Horas antes, el colectivo Mujeres Creando protagonizó una protesta en la Casa Grande, donde echó pintura y llevó carteles denunciando que el Gobierno está electoralizando la marcha contra la violencia.

Otro momento de tensión se dio cuando una contramarcha liderada por activistas se encontró con la movilización oficialista cerca de la Casa Grande. Cruzaron algunas palabras y la contramarcha se fue gritando consignas contra la ineficiencia del Gobierno en la lucha contra la violencia.

“Oportunistas. Trece años de negligencia, no más violencia, no más muertes”, gritaron los activistas.

La marcha oficialista contó con la presencia del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, el de Gobierno, Carlos Romero, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, entre otras autoridades del Ejecutivo.

La presidenta de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), María Fernanda Espinosa, se sumó a la marcha cuando ésta pasaba por la plaza Murillo.

“Saludo y celebro esta movilización multitudinaria de las mujeres bolivianas junto a los hombres de Bolivia, vamos a hacer un pacto, un pacto en contra de la violencia, vamos a decirle no a la discriminación en contra de las mujeres, vamos a decirle no a la violencia y no al feminicidio”, dijo en una especie de cabildo que se improvisó en el kilómetro cero de la sede de gobierno.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, llamó a unirse al Estado y la sociedad civil, autoridades y pueblo para acabar con la violencia a la mujer.

Sin embargo, activistas criticaron el uso electoral de esta movilización y cuestionaron la posición del Gobierno.

“Si eres presidente del país que tiene la tasa de feminicidio más alta de América del Sur y estuviste más de 10 años en el poder, tienes una gran deuda con las mujeres bolivianas. ¿Salir a marchar contra el feminicidio dos meses antes de las elecciones presidenciales? ¿Por qué no te creo?”, cuestionó Mariel Paz.

En la misma línea, la activista Cecilia Estrada publicó en su muro de Facebook: “Esta es una marcha genuina exigiéndoles a las autoridades que hagan bien su trabajo. Un pacto es otra cosa, no el cínico y burdo show electoralista que protagonizará el régimen masista y sus acólitos esta tarde”.

79 casos de feminicidio. Entre enero y el 8 de agosto, el Ministerio Público reportó 79 casos de feminicidio en Bolivia.

EVO CONVOCÓ A FIRMAR PACTO CONTRA VIOLENCIA

El presidente Evo Morales, en declaraciones a los medios de prensa desde palacio de gobierno, celebró la multitudinaria movilización que se desarrolló en contra de la violencia a la mujer y dijo que es una responsabilidad no sólo del Estado sino de toda la sociedad boliviana enfrentarla.

“Esta marcha nos llama la atención, nos hace un llamado a todos, no solamente al Gobierno, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, no solamente a la justicia, también al pueblo mismo, a la persona misma”, enfatizó.

El mandatario pidió a la justicia que sea más responsable y a los movimientos sociales les señaló que tienen la obligación de socializar las normas para evitar agresiones.

El jefe de Estado, que al final de la noche se reunió con la presidenta de la Asamblea General de la ONU, Marí Espinoza, aseveró que se implementará el decálogo de lucha contra la violencia junto a todas las instituciones, organizaciones y expertos en prevención.