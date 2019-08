Tribunal extingue caso contra periodista Wilson García Mérida

El Tribunal Primero de Sentencia de Cochabamba determinó extinguir el caso contra el periodista Wilson García Mérida, que era acusado por presuntas agresiones a policías de Migración, debido a que se cumplieron los plazos procesales.

Jesús Mérida, abogado del periodista, explicó que “se determinó la extinción de la acción por duración máxima del proceso, que es de tres años, ahora queda un plazo para que la parte demandante o la Fiscalía apelen esta extinción, que es tres días desde que sean notificados”.

El caso data de 2013, cuando García Mérida fue abordado por agentes de Migración en un café del centro de la ciudad y le exigieron su documento de identidad. Hubo una gresca y los efectivos iniciaron un proceso contra García por lesiones graves.

El periodista aseveró que se encontraba cumpliendo sus funciones como director de Sol de Pando y que los efectivos le agredieron sin motivos. Posteriormente, el comunicador buscó refugio político en Brasil.

El abogado Jesús Mérida explicó que aún no se puede dar por terminado el caso pues falta el periodo de apelaciones, aunque el Ministerio Público no señaló si aplicará este procedimiento o no.

En todo caso, el jurista señaló que García tomó esta decisión judicial como positiva.

“Eso no significa que se ha tocado el tema de fondo, este es un paso dentro del juicio oral, el Tribunal sólo ha obrado conforme a ley”, dijo.