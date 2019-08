Burocracia y presupuesto, las preocupaciones de los pacientes y médicos

Los Tiempos/La Paz

Madrugar, hacer fila y esperar días o semanas para laboratorios o consultas es la realidad que viven los ciudadanos que acuden a los hospitales públicos o de seguridad social.

A cuatro meses de la implementación del Sistema Único de Salud (SUS), los ciudadanos ven un cambio positivo porque ya no tienen que pagar, sin embargo, aún deben esperar semanas por una consulta médica.

Con miras a las elecciones generales de octubre de 2019, los partidos y alianzas políticas presentaron ante el Órgano Electoral sus planes de gobierno en los que contemplan diferentes aspectos, entre ellos, la salud, pero hasta la fecha no se encargaron de hacer conocer sus propuestas a las personas que cada día padecen por alguna enfermedad y esperan por atención en los pasillos de los hospitales.

Ante el rebrote del arenavirus, los profesionales de salud piden a las actuales y nuevas autoridades garantizar infraestructura y equipamientos para que ellos puedan brindar un mejor servicio a la población. Por ello, instan a los candidatos a plantear propuestas serias que sean en beneficio de la población.

En un sondeo realizado por Los Tiempos, en el hospital Viedma de Cochabamba y el de Clínicas Universitario de la ciudad de La Paz, se evidenció que la población desconoce las propuestas de los frentes que pugnan por la silla presidencial.

Manifestaron la necesidad de contar con un sistema mejor estructurado, es decir, mayor cantidad de camas, más espacio para las especialidades, incrementar la cantidad de médicos, entre otros servicios.

“No conocemos las propuestas de los partidos políticos que participarán en las elecciones generales, pero lo que nos interesa como pacientes es recibir una mejor atención. Ahora que se inició el SUS, que es un punto de partida, los partidos políticos deberían considerar este servicio y no reformar todo, se puede mejorar”, sostuvo la paciente María Rosa R.

“Ha mejorado la atención con el SUS”,dice Flora M., quien es paciente del Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés del Complejo Viedma, pero señala que tiene que volver muchas veces, por eso lo único que pide a las nuevas autoridades es ocuparse de mejorar las condiciones.

“Hace dos semanas estoy con exámenes y laboratorios, ya terminé de hacer todo, pero recién la otra semana me entregarán los resultados y después tengo que sacar ficha para el doctor”, afirmó.

Dana Moncada, una paciente que aguarda en el centro de Miraflores en La Paz, manifestó que falta información sobre los planes en salud e incluso conocer el que ya está en ejecución, el SUS, toda vez que “una gran cantidad de personas” llega al hospital de tercer nivel queriendo ser atendido, sin cumplir los requisitos previos como registrarse en el sistema universal y pasar por el primer nivel para luego ser transferido a un centro de especialidades.

“Considero que entre quien entre a la nueva gestión lo que se tiene que dar es continuidad a este proceso. Los candidatos deben pensar en la gente antes de izquierdas o derechas y ofrecer los mejores servicios de salud, porque es lo primordial, teniendo buena salud podemos llevar adelante los proyectos que nos planteemos”, sostuvo.

“Tengo que regresar”

En esta desinformación que tiene la población, Los Tiempos conversó con una mujer que llegó de Los Yungas de La Paz para recibir atención en diferentes especialidades, pero lamentablemente no pudo acceder a la misma porque no se registró en el SUS en su lugar de origen.

Así como ella, mucha gente que vive en el área rural hasta la fecha desconoce cómo funciona el SUS.

“Me indican que hay que sacar ficha a las 4 de la mañana, yo vengo de Los Yungas, entonces a qué hora tengo que venir, un día antes que significa gasto. Ahora me dicen que el que está inscrito en el SUS tiene preferencia. No me he asegurado y tampoco me informaron sobre eso y no sabía, me dicen con ese papel puedes pedir cita, sino tienes que venir a las 4 de la mañana, necesitaba para medicina interna y neurología”, señaló Carla Balboa.

Médicos no conocen

La consulta sobre los programas también se la hizo a diferentes galenos del principal centro médico.

“Aún no estamos informados sobre las propuestas de los partidos en lo referente a salud, pero lo que esperamos es que nos den mejores condiciones a todos los trabajadores (médicos, enfermeros, laboratorios, infraestructura), para que los pacientes se beneficien”, refirió un médico que guardó reserva de su identidad.

Por su parte, el expresidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, cuestionó que las propuestas de los partidos que participan en las elecciones generales no se enmarquen en la realidad y no tengan un sustento normativo y técnico.

8_9_pag2_wilson_aguilar.jpg Personas hacen fila en el hospital de Clínicas de La Paz. wilson aguilar WILSON AGUILAR

¿QUÉ PREGUNTARÍA A LOS CANDIDATOS ?

¿Qué propone en el escenario de negligencia médica? Hay muchos casos que no se han resuelto

Jimmy Rojas

Ciudadano de Cochabamba

¿Conoce las necesidades que tienen los hospitales y los pacientes? ¿Cuáles son?

María Castellón

Vecina de Cochabamba

¿Qué plan tienen para eliminar la burocracia en el sistema de salud?

Carla Balboa

Los Yungas de La Paz