Eurochronos: fiscal admite que policías dispararon a Ana Lorena

LA PAZ |

El fiscal de materia de Santa Cruz, José Parra, admitió que los policías dispararon a Ana Lorena Torrez, durante el cruce de fuego con los delincuentes en la joyería Eurochronos. La madre de la víctima pidió la detención de los uniformados implicados.

"Yo he contribuido a que (el análisis de) ese proyectil establezca que no fueron los delincuentes que mataron a Ana Lorena, (sino) que las balas vinieron de los policías", aseguró el fiscal Parra, antes de ingresar a su audiencia cautelar.

En julio de 2017, se registró el atraco a la joyería Eurochronos, Santa Cruz, que dejó el saldo de cinco fallecidos, entre ellas la administradora de la joyería Ana Lorena Torrez. El caso no fue esclarecido y hasta hoy se desconocía al autor del disparo a la joven.

Roxana Torrico, madre de Ana Lorena, que estaba cerca y escuchó la afirmación que hizo el fiscal Parra, dijo: "primera vez que escucho que el fiscal (Parra) admite que los policías fueron los que dispararon (a su hija) y por lo tanto cuestionó porqué Parra no imputó a los uniformados", según El Deber.

Actualmente, Parra fue imputado por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, debido a que no firmó la ampliación de imputación en contra de tres policías que estarían vinculados en la muerte de Torrez.

Hoy debía llevarse la audiencia cautelar del fiscal Parra; sin embargo, se suspendió para el 23 de agosto del presente año, porque el sindicado presentó un incidente procesal para anular la imputación que pesa en su contra.

Parra pidió la nulidad de la imputación porque, según él, no corresponde que lo procesen por el solo hecho de que su firma no está en la ampliación de denuncia en contra de los uniformados. "Parece que hay una mano negra que no quiere que sea fiscal", refirió.

El fiscal dijo que tiene la conciencia tranquila en este caso y con el proceso solo buscan alejarlo de la Fiscalía.

Por su parte, el fiscal Gerardo Gutiérrez lamentó que Parra dilate el proceso que pesa en su contra, porque en una primera ocasión hizo suspender la audiencia al venir sin su abogado y ahora plantea incidentes procesales.

"El Ministerio Público tiene todo el interés de llevar a cabo esta audiencia cautelar para esclarecer ciertos aspectos respecto a la retardación y al incumplimiento de deberes conducido por el fiscal Parra dentro de la tramitación del caso Eurochronos", manifestó Gutiérrez.