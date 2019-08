Para Evo las encuestas no reflejan el verdadero apoyo que tiene el MAS

El presidente, Evo Morales, se refirió a las encuestas de intención de voto que se reflejan en medios de comunicación y señaló que no confía en los resultados. Aseguró que esos estudios nunca mostraron el verdadero apoyo que tiene el Movimiento al Socialismo (MAS).

“Nunca se dicen la verdad sobre los resultados de las encuestas (…). Respetamos las encuestas, pero en cada encuesta la suma no alcanza. Las encuestas siempre están (hechas) en las ciudades, tal vez no nos quieren mucho en las ciudades per nuestra fuerza está en las áreas rurales”, dijo en conferencia de prensa.

Por otro lado, volvió a cuestionar al candidato a la Presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa. Dijo que no es un ser humano transparente y mucho menos íntegro.

“Como presidente y como candidato no tengo nada que opinar sobre Carlos Mesa, el pueblo lo hará, todos nos damos cuenta que no es un ser humano transparente, menos integro, a esa conclusión llego”, expresó.

En este contexto, Morales rechazó nuevamente debatir su programa de Gobierno con Mesa y dijo que solo discutirá con el pueblo y no con los candidatos opositores.

"Nosotros debatimos con el pueblo, no vamos a debatir con candidatos. Es mejor debatir con el pueblo, escuchar (...), siempre ha sido el comportamiento (del Gobierno) escuchar y atender", agregó Morales.

Sobre las elecciones generales de octubre, Morales afirmó nuevamente que respetará los resultados. "Por supuesto, vamos a respetar los resultados, son las elecciones nacionales, (se hará) el respeto correspondiente", remarcó.

Pidió a la población que se respete la sentencia constitucional que lo habilitó para ser candidato nuevamente de manera indefinida.

"Quiero decirles, a pedido de todo el pueblo; primero se respeta la Constitución, y segundo, se respeta la sentencia constitucional que no es la primera en Bolivia; esa elección bajo una sentencia constitucional hubo en Nicaragua, en Honduras", concluyó.