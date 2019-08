Fraternidades prevén ausentismo del 30% de bailarines si no se declara feriado por Urkupiña

El presidente de la Asociación de Fraternidades de Quillacollo "Virgen de Urkupiña", René Valdez, aseguró hoy que si no se declara feriado departamental por esta festividad religiosa, habrá un ausentismo de hasta un 30 por ciento de bailarines en la entrada folklórica.

“Nuestras fraternidades han bajado considerablemente, habrá un ausentismo (de bailarines) de aproximadamente 25 a 30 por ciento (…). La gente tiene esa incertidumbre de que no va a bailar”, dijo en entrevista con ATB.

Aseguró que los fraternos tienen que pedir permisos especiales en colegios, universidades y sus fuentes de trabajo para poder bailar. Dijo que esta situación hace que la festividad pierda su fuerza.

“Nuestros bailarines no van a poder ir a bailar mañana por ejemplo porque no les quieren dar los permisos correspondientes y no pueden llegar. Ayer hemos firmado más de 200 solicitudes para que puedan pedir permisos a sus instituciones”, expresó.

Afirmó que existe una resolución constitucional del año 2012, que está vigente y permite a las asambleas departamentales emitir leyes en beneficio de las regiones por lo que la declaratoria de feriado sería completamente viable. “Está ahí solo que no quieren entender”, agregó.

En este contexto, Valdez reiteró que habrá una "marcha fúnebre" durante la entrada folklórica, en el sector de los palcos oficiales, si no se llega a declarar feriado departamental por esta festividad.

El gobernador Iván Canelas devolvió ayer a la Asamblea Legislativa Departamental la ley que declara feriado el 14 de agosto de cada año en honor a la festividad de la Virgen de Urkupiña. Se prevé que hoy la nota sea analizada por los legisladores.

Canelas expresó textualmente que “la declaratoria de feriados constituye una competencia privativa del nivel central del Estado” y respaldó su determinación con varios artículos de la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías.