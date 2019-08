Mesa denuncia que grupos de choque del MAS hostigaron a sus militantes en Potosí

El candidato presidencial por la opositora Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, denunció hoy que grupos de choque del Movimiento Al Socialismo (MAS) hostigaron a militantes de la alianza, por lo que tuvo que suspender las actividades programadas para hoy en la ciudad de Potosí.

"Teníamos programado una serie de visitas igual a las que hicimos ayer, pero un grupo de provocadores del MAS, consistentes con el estilo de matonaje, autoritario, y grupos de choque, empezó a hacer provocaciones a nuestra gente", aseguró Mesa durante una transmisión en la red social Facebook.

Este jueves estaba programada una concentración y caravana en la plazuela Amarilla en la zona Ciudad Satélite de esa urbe.

No obstante, el expresidente afirmó que la alianza no entrará en ese juego de provocación física y de violencia del oficialismo, así como la guerra sucia, para justificar que durante su visita fue abucheado, fue agredido o intentó hacerlo.

Ante este problema, el postulante recalcó que se dejó de hacer las actividades programadas en dicha ciudad no por "miedo", pues está dispuesto a enfrentar al oficialismo de forma democrática, pero no responderá la violencia con violencia.

"No lo vamos a tolerar por una razón muy simple, porque nosotros creemos en la democracia y estamos convencidos de que vamos a ganarle en las urnas al señor Evo Morales", manifestó.

El 20 de octubre de este año, se efectuarán las elecciones generales en las que el oficialismo y la alianza opositora tienen la mayor preferencia electoral, según las encuestas realizadas para los diferentes medios de comunicación.

En ese sentido, el oponente opositor insistió en que si el partido gobernante busca una "confrontación", que se realice a través de un debate público.

"El debate entre usted y yo, el debate en que usted diga sus ideas y yo diga las mías. No el que baja a la calle, no el de la guerra sucia al que están tan acostumbrados, no el de la provocación de los grupos de choque", manifestó Mesa.