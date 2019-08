Romero deja en manos de instancia disciplinaria la investigación contra Dávila

“Machista”, “misógino” y “retrógrado” fueron algunos de los adjetivos con los que calificaron al candidato presidencial por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi Ver más Félix Patzi recibe duras críticas por comentario machista

Los diputados Wilson Santamaría y Rafael Quispe, el abogado Omar Durán y el sargento Elías Calderón interpusieron una denuncia penal en contra del comandante de las Fuerzas Armadas Ver más Presentan denuncia contra Kalimán por incitar al odio y racismo

Esta mañana la Alianza Bolivia Dice No anunció a la diputada Shirley Franco Rodríguez como la nueva candidata a la vicepresidencia por la alianza Bolivia Dice No (BDN) y será presentada en las... Ver más El recorrido de Shirley Franco, la candidata a vicepresidencia por la alianza Bolivia Dice No