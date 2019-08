Senador Murillo manda a Patzi a fabricar 100 mil adobes por sus afirmaciones "machistas"

El senador opositor de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo, mandó al candidato presidencial del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, a fabricar 100 mil adobes y a pedir disculpas a las mujeres de este país, por sus afirmaciones calificadas como machistas. Las asambleístas departamentales también paceñas exigieron que Patzi se retracte.

"Es muy bruto el hombre, muy bruto, muy torpe. Cómo puede denigrar a la mujer de esa manera. Me parece que lo que tiene que hacer es salir y pedirle disculpas a las mujeres de este país. (...) Este señor es un retrograda, debería hacer unos 100 mil adobes de castigo", afirmó Murillo.

Su afirmación se suma a la ola de críticas que surgió ayer contra Patzi, quien afirmó que la incursión de las mujeres en política es la causa del incremento de los casos de feminicidio; además sugirió que los esposos deberían acompañar a las mujeres al trabajo.

Patzi también hizo alusión a que las mujeres no pueden criar a sus solas a sus hijos. Al respecto Murillo dijo que muchas mujeres de este país crían a sus hijos solas y que no necesitan a un hombre a su lado para salir adelante.

"Las mujeres del país no necesitan marido para criar a sus hijos. No necesitan marido para ser mantenidas. Muchas de las mujeres en este país crían a sus hijos solas. Trabajan solas no necesitan de ningún hombre para salir adelante", aclaró el senador opositor.

Patzi tiene antecedentes en la fabricación de adobes. En 2010 los comunitarios de la Provincia Aroma le impusieron a hacer 1.000 adobes por castigo al haber sido encontrado manejando en estado de ebriedad y defraudar al partido del Movimiento al Socialismo (MAS), en el cual militaba en ese momento. El ahora disidente del partido de Gobierno aceptó el castigo como forma de pedir disculpas al presidente Evo Morales.

Voto resolutivo

Por su lado, las asambleístas del departamento de La Paz sacaron un voto resolutivo en el que exigen que Patzi pedir disculpas públicas a las mujeres, porque consideran que su comentario, además, culpabiliza a las víctimas de los feminicidios.

"Exigimos una disculpa pública por parte del Gobernar Félix Patzi y rechazamos las declaraciones vertidas por ser expresiones machistas y discriminatorias (...) Primero que nos está acusando a las mujeres políticas de ser las causantes de ser cometer los feminicidios. Por favor esto es gravísimo. Es una acusación grave. Vamos a trabajar como mujeres para frenar a personas como Patzi", dice el voto resolutivo.

Además, las asambleístas piden que el Gobernador demuestre las políticas de prevención impulsó durante su gestión como màxima autoridad de La Paz, uno de los departamentos con mayores índices de feminicidios en el país.

"El gobernador tiene la obligación de disculparse con el departamento y de demostrarnos que está trabajando contra la violencia", resalta el documento.

El candidato por MTS hasta el momento no pidió disculpas a las mujeres bolivianas y solo continuó justificando su posición. Más bien, continúo insistiendo con su propuesta.

"(...) es necesario elaborar normas que permita a la mujer y hombre puedan trabajar de manera complementaria", escribió la mañana de este jueves en su cuenta de Twitter.