Quispe afirma que no se siente discriminado por la elección de Shirley Franco

LA PAZ |

El diputado Rafael Quispe afirmó hoy, luego de ser descartado como candidato a la Vicepresidencia por Bolivia Dice No, que no se siente discriminado y deseó éxitos a Shirley Franco.

"A mí nadie me discrimina, yo soy lo suficientemente hombre, Jaqi (persona), Chacha (hombre), ciudadano, como para defenderme", manifestó el diputado.

Tras la renuncia del senador Edwin Rodríguez como compañero de fórmula de Oscar Ortiz, se escuchó el nombre de Quispe como posible candidato.

Rodríguez se pronunció la víspera en referencia a supuestos actos de discriminación y racismo al interior de Bolivia Dice No, y dijo que la evidencia está en la elección de Shirley Franco como su reemplazante.

Sin embargo, el diputado aseguró sentirse fortalecido y que pugnará por la Presidencia del país en los comicios de 2024.

"Yo me siento bien, bien fortalecido, ahora ya no quiero ser Vicepresidente, quiero ser Presidente en 2025, voy a trabajar para eso", apuntó.

Sobre Franco, expresó que Bolivia Dice No tomó la decisión en base a una evaluación y le deseó éxitos.

"Ellos han decidido, no es que yo esté o no de acuerdo, el tema no es ese, ellos han decidido, han visto seguro sus cualidades; le deseo éxito", refirió Quispe.