Elecciones: 132 candidaturas de jóvenes quedaron fuera de las listas electorales

LA PAZ |

Al menos, 132 candidaturas de jóvenes quedaron fuera de las listas electorales, con miras a los comicios generales del 20 de octubre, debido a diferentes razones de inhabilitación establecidas por la norma electoral, advierte la Coordinadora de la Mujer e Idea Internacional con apoyo de la Embajada de Suecia en su campaña denominada: #Protagonistas: Paridad-Poder-Juventudes

Frustrada, así se siente Melissa, una joven de 26 años que había sido inscrita por su partido como candidata a diputada plurinominal por el departamento de Santa Cruz. Al no contar con toda la documentación personal necesaria para respaldar su postulación quedó fuera de las listas de candidaturas habilitadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

"Me he preparado para eso desde el año 2015, realmente quería participar. Yo vengo trabajando en proyectos sociales desde hace muchos años y esta era una oportunidad importante de hacer algo por mi país", afirma la excandidata, una licenciada en Trabajo Social.

En su caso particular, la falta de recursos económicos le impidió -dice- terminar de tramitar todos sus documentos pendientes. "Por ejemplo, para sacar un solo certificado había que pagar 350 bolivianos y yo no podía pagarlos. Mi mamá recién falleció y ahora yo me hago cargo de todo en casa. ¿El partido? no, como es pequeño tampoco podía ayudarme".

Como ella, otros 131 jóvenes de entre 18 y 28 años que fueron postulados por sus respectivas organizaciones políticas por una diputación o una senaduría quedaron fuera de las listas, debido a diferentes razones de inhabilitación establecidas por la norma electoral.

El 11 de agosto, el TSE dio a conocer la lista de las candidaturas habilitadas para las Elecciones Generales del 20 de octubre. De acuerdo con una revisión exhaustiva de la misma y de una comparación realizada con las listas presentadas el 19 de julio, la campaña #Protagonistas: Paridad-Poder-Juventudes constató por exclusión que el 13,13% de 1.005 inhabilitaciones en total corresponde a candidaturas jóvenes (mujeres y hombres de entre 18 y 28 años de edad) de diferentes organizaciones políticas.

"Vemos con preocupación la inhabilitación de un alto porcentaje de las candidaturas donde los titulares son jóvenes", afirma Mónica Novillo, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer. "Esto es expresión de cómo se han elaborado las listas, sin asegurar que las y los jóvenes presenten la documentación necesaria para sus candidaturas. En todo caso, esperemos que la sustitución de las mismas permita todavía un porcentaje importante de juventudes en carrera electoral", dijo.

Las nueve organizaciones políticas presentaron al TSE un total de 2.668 candidaturas, de las cuales un 13% (347) eran hombres y mujeres de entre 18 y 28 años de edad. UCS era la fuerza política con más postulantes jóvenes (23% del total de sus inscritos).

Con relación a su posición en las listas, 69 de los 132 jóvenes que quedaron al margen eran titulares, quiere decir, el 15,16% de las 455 candidaturas titulares inhabilitadas por el TSE. En tanto, las y los jóvenes que postulaban como suplentes y que ahora están fuera de las listas son 63, 11,45% de las 550 inhabilitaciones para suplentes en general.

Por organización política se observa que cuatro fuerzas políticas han sufrido inhabilitaciones en más de la mitad del total de sus juventudes: FPV prácticamente se quedó sin jóvenes, pues el 93,33% de sus postulantes de entre 18 y 28 años quedaron inhabilitados (14 de 15), restándole solamente un candidato de ese rango de edad.

Lo propio ocurre con el 77,77% (21 de 27) de las candidaturas jóvenes del PDC; el 64,29% (36 de 56) de PAN-BOL; el 64,71% (33 de 51) de las candidaturas jóvenes de UCS; el 32,35% (11 de 34) del MNR; el 13,95% (6 de 43) del MTS; el 12,24% (6 de 49) de 21F; y el 10,42% (5 de 48) de CC. En tanto, ninguna de las 32 candidaturas jóvenes del MAS-IPSP quedó inhabilitada.

"Varias de las organizaciones políticas que habían manifestado con orgullo haber incluido a jóvenes en sus listas, son las que justamente han incurrido en inhabilitaciones por la falta de presentación de los documentos de sus candidatas y candidatos", apunta Novillo.

Por departamento

A nivel departamental, la mayor cantidad de jóvenes inhabilitados de las listas de candidaturas son Santa Cruz y Potosí, con 22 y 20, respectivamente. De hecho, Santa Cruz era uno de los departamentos que postulaba a más jóvenes. En el caso particular de Potosí, el número de jóvenes inhabilitados supera al de los habilitados, es decir, el 58,82% (20 de 34) de sus candidaturas jóvenes queda fuera de la competencia electoral.

Por tipo de cargo

Las diputaciones uninominales constituyen el tipo de cargo con mayor cantidad de candidaturas jóvenes inhabilitadas, con un total de 61 postulantes fuera de carrera, lo que representa el 46,56% de todos los candidatos y candidatas jóvenes que se postularon para dicho cargo.

Por otra parte, la menor cantidad de candidaturas inhabilitadas por tipo de cargo está dentro de las Diputaciones Especiales de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, con seis, y, muy de cerca, las candidaturas para Representantes ante Organismos Parlamentarios Supraestatales, con siete.

Tras el cierre de revisiones realizadas por el ente electoral y las correspondientes enmiendas de las organizaciones políticas, en total se inhabilitaron 1.005 candidaturas. El MAS-IPSP, CC y 21F fueron las tres fuerzas políticas que menos "bajas" sufrieron, con 6, 29 y 45 inhabilitaciones, respectivamente. Mientras, FPV, PDC y PAN-BOL deberán sustituir a 288, 223 y 182 candidaturas, respectivamente. Por su parte, el MNR, MTS y UCS deberán hacer lo propio con 63, 54 y 115 postulantes, respectivamente.

Según el TSE, el plazo para la sustitución de candidaturas inhabilitadas es el 5 de septiembre, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la norma electoral.

La campaña #Protagonistas: Paridad-Poder-Juventudes sigue de cerca todo el proceso electoral que vive Bolivia, con particular énfasis en el cumplimiento de los derechos políticos de las mujeres y la inclusión de las juventudes bolivianas en las listas. Esta iniciativa es impulsada por la Coordinadora de la Mujer e IDEA Internacional, con el apoyo de la Embajada de Suecia.