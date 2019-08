Decano de la Magistratura anuncia proceso contra su hermano ante supuesto tráfico de influencias

El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, levantando el nombre de Dios, anunció que procesará a su hermano Juan, porque en los audios filtrados revela de la supuesta repartija de cargos en el Órgano Judicial e involucra a altas autoridades. Expresó sus respetos al ministro de Justicia, Héctor Arce, y justificó las afirmaciones de su pariente porque cree que está mal de la cabeza.

"En nombre de Jesús, muy temeroso siempre de Dios, con absoluta sinceridad, yo he escuchado con mucha sorpresa y mucha indignación ese nuevo presunto audio que involucra a mi hermano (...)Pedirles mil disculpas, no sé si mi hermano está en sus cabales, no sé si está muy mal de la cabeza, no sé qué es lo que ha sucedido realmente", dijo la autoridad y anunció el proceso "tendrá que abrirse una investigación, he asumido la decisión que hoy (martes) voy a presentar la querella, la denuncia pertinente", manifestó Michel.

Este lunes se filtraron audios donde se escucha presuntamente a Juan Michel revelando de la repartija de cargos entre altas autoridades judiciales en instancias del Consejo de la Magistratura, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Derechos Reales.

El hermano del magistrado también hizo conocer cómo acomodaba en cargos a abogados de su grupo denominado "Equipo hormiga", ya sean para técnicos, jueces, vocales, entre otros.

El Consejero pidió disculpas a la población y a sus colegas del Órgano Judicial que han sido aludidos en las grabaciones; cree que su hermano está mal de la cabeza porque no se explica el motivo de esas aseveraciones.

Negó toda vinculación con las afirmaciones que se oyen en los audios y calificó estas acciones como una "tramoya" que solo busca perjudicarlo y sacarlo del cargo.

Omar Michel anunció que asumirá defensa dentro de la investigación, expresó sus respetos al ministro de Justicia, Héctor Arce y al presidente del TSJ, José Antonio Revilla.

"Mi respeto al señor Ministro de Justicia, al presidente del Tribunal Supremo, a mis colegas consejeros", manifestó.

Mencionó que asumirá defensa dentro de la investigación por el tema de los audios y dijo que no tiene motivos para renunciar a su cargo, porque no hay prueba ni fundamento que lo vincule en delitos o en irregularidades.