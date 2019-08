Evo se disculpa con Beni: Médicos están sin salarios porque no hemos llevado ítems

El presidente, Evo Morales, pidió disculpas al departamento de Beni y admitió que existen médicos que están sin salarios porque el Gobierno no atendió oportunamente la demanda de ítems en esa región del país.

“Ahora con el Sistema Único de Salud (SUS) en hospitales ya no se cobra, antes cuando se cobraba se pagaban de ahí los salarios (de los médicos). ahora cero y como no se cobra, quiero pedir disculpas al departamento de Beni, los médicos están sin salario porque no hemos llevado ítems oportunamente”, expresó Morales.

Dijo que la ministra de salud, Gabriela Montaño, debe resolver en una semana este problema que afecta sobre todo a la ciudad de Trinidad.

Respecto al paro médico indefinido que se cumple a medias en el país, el presidente dijo que no comprende el porqué de estas medidas de presión. “La vida no es mercancía, el enfermo no puede ser motivo de lucrar”, agregó.

Los trabajadores en salud tienen cinco demandas: la institucionalización de cargos médicos de base, intermedios y jerárquicos; la abrogación de la Ley 1189 de Prioridad de la Caja Nacional de Salud y la destitución de su gerente; el cumplimiento de la Ley 3131 y su inclusión en la Ley General del Trabajo; el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, y la participación en la Ley del Cáncer.

Finalmente, Morales dijo que es sospechoso que el paro de los médicos coincida con el paro convocado por el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) en defensa del 21F.