MAS dice que su meta es ganar comicios con el 70% y trabajará en "voto consigna"

LA PAZ |

El vicepresidente del MAS, Gerardo García, manifestó que el oficialismo tiene como objetivo ganar las Elecciones Generales de octubre de este año con el 70%, además trabajarán por un "voto consigna".

García explicó que las encuestas que difunden los diferentes medios de comunicación se realizan, en particular, en las áreas urbanas, pero que su verdadero "voto duro" está en las zonas rurales donde están seguros que el MAS ganará.

"El voto duro siempre ha sido en el campo, las encuestas son en el área urbana, el 40%, esa es una buena señal. Vamos a llegar al 60 o 70%, nuestra meta es llegar al 70% (...) y el voto duro es del 60%", manifestó el dirigente político.

Otras voces en el partido gobernante sostienen que su "voto duro" es del 48%, es decir, el porcentaje que obtuvo en el referéndum del 21 de febrero de 2016, en el que fue derrotado por el No a la repostulación del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera.

Consultado sobre si promoverán un "voto consigna", García dijo: "Eso, vamos a trabajar por ello, nuestro voto será a Evo y a nuestros diputados", comentó.

García comentó que con este porcentaje garantizarían la reelección de Morales, no obstante, "trabajarán duro" para garantizar los dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sostuvo que están "seguros" que saldrán victoriosos nuevamente de este proceso electoral, que sellaría un cuarto mandato del Jefe del Estado.

Rechazó de una supuesta alianza con Bolivia Dice No, "qué conversaciones podemos tener con Ortiz, trabajamos solos, no necesitamos aliarnos con nadie. Ellos sabrán por qué se pelean, nosotros no tenemos nada que ver", sostuvo el dirigente masista.