TSJ y Magistratura piden investigar audio de presunto “cuoteo” de cargos

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura determinaron ayer asumir acciones legales conjuntas para que la Fiscalía inicie la investigación sobre un audio que se difundió y que revelaría un supuesto tráfico de influencias para el “cuoteo” en la designación de autoridades jurisdiccionales entre ambas instituciones, informaron fuentes institucionales.

“Lo que hemos hecho es presentar el audio correspondiente pidiendo que se investigue si hay irregularidades en los procesos de selección o de elección de jueces y más aún todavía si hay personas que utilizan nombres de autoridades para hacer referencia a cuoteos o nombramientos correspondientes”, manifestó el presidente del TSJ, José Antonio Revilla, en contacto con los medios.

El caso estalló luego de que la diputada de Unidad Demócrata (UD), Lourdes Millares, divulgó el pasado lunes un audio que revela un supuesto tráfico de influencias entre esas dos instituciones.

En el audio se escucha a Juan Michel, hermano del consejero Omar Michel, conversando con varias personas a las que les revela la repartija de cargos que hay en el Consejo de la Magistratura y el TSJ, mencionando incluso a las autoridades que presiden estas instancias judiciales.

Michel hace referencia que hubo influencia en la elección de jueces, vocales ordinarios, vocales constitucionales, representantes distritales de la Magistratura y cargos en Derechos Reales y en el TSJ.

Revilla explicó que el presidente de la Magistratura Gonzalo Alcón también hará una denuncia penal para que se investigue ese audio.

Dijo que la denuncia que hicieron junto a Alcón no es por la ambigua conversación que se oye en el audio, sino se pide que investigue presuntas irregularidades en el proceso de selección de las autoridades judiciales.

En tanto, el decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, levantando el nombre de Dios, anunció que procesará a su hermano Juan, porque en los audios filtrados revela la supuesta repartija de cargos e involucra a altas autoridades. Expresó sus respetos al ministro de Justicia, Héctor Arce, y justificó las afirmaciones de su pariente porque cree que está mal de la cabeza.

“En nombre de Jesús, muy temeroso siempre de Dios, con absoluta sinceridad, yo he escuchado con mucha sorpresa e indignación ese nuevo presunto audio que involucra a mi hermano (…) Pedirles mil disculpas, no sé si mi hermano está en sus cabales. Tendrá que abrirse una investigación, he asumido la decisión que hoy (martes) voy a presentar la querella”, manifestó.

Negó toda vinculación con las afirmaciones que se oyen en los audios y calificó estas acciones como una “tramoya” que busca perjudicarlo y sacarlo del cargo.

Los audios filtrados revelaron que se trataría de un “cuoteo” entre el TSJ y el Consejo de la Magistratura.

TEMEN QUE EL CASO DE EGÜEZ SE DILATE

Legisladores de oposición temen que el juicio de responsabilidades contra Carlos Egüez, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se dilate y pase a manos de los próximos legisladores. Egüez es acusado de tráfico de influencias por cambiar una sentencia para favorecerse en un caso de delito electoral, para ello habría presionado al juez Pedro Carvalho, según un audio divulgado en redes sociales.

“No hay avances en la investigación. La comisión de Justicia Plural (que preside la diputada Valeria Silva, del MAS) sólo informa que el caso fue derivado al Comité de Ministerio Público. Temo que el caso se postergará hasta la próxima legislatura”, reclamó la senadora Jeanine Áñez, de Unidad Demócrata.