Médicos instan al Gobierno que lleve fármacos a afectados por incendios

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Erwin Viruez, pidió ayuda en medicamentos a la población para atender a los afectados de los incendios forestales, y lamentó que el Gobierno no disponga del Sistema Único de Salud (SUS) con dotación de fármacos para los pobladores de las provincias.

"No sabemos por qué el gobierno no prioriza o lleva el SUS que tan alegremente ha sido implementado, con medicamentos, con insumos para esta población que lo está necesitando, o seguramente será una competencia municipal que no está siendo resuelta por el SUS", indicó.

Dijo que el Colegio Médico dispuso de 50 galenos para junto a una fundación colaborar en estas situaciones.

Indicó que en el lugar hay médicos, enfermeras y recursos humanos, pero no medicamentos, por lo que pidió a la población llevar donativos de medicamentos a la sede del Colegio Médico.

"Necesitan colirios, sales de rehidratación oral, crema para quemaduras, antibióticos, jarabe para los cuadros alérgicos, paracetamol, antinflamatorios; es una serie de necesidades y por eso estamos haciendo la petición", demandó.

Sobre el paro médico que este lunes ingresó en su segunda semana, Viruez dijo que el gobierno a través de la ministra de Salud, Gabriela Montaño, está haciendo una campaña electoral con el SUS.

"Y no solo eso, está vulnerando nuestras normas, acaba de lanzar una resolución ministerial que es atentatoria contra el ejercicio de la profesión médica, y en lugar de que esté haciendo políticas de salud, simplemente hace campaña de desprestigio, de persecución a los médicos", apuntó.

Adelantó que el martes en una reunión del Consejo Médico Nacional en Santa Cruz, asumirán nuevas determinaciones de presión para que el gobierno atienda sus demandas.

"No solo atentan contra las libertades de los ciudadanos, hoy dos colegas en La Paz están siendo amedrentados jurídicamente con la Acción Popular; entonces son determinaciones que se van a seguir mañana", señaló.