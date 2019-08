Voluntarios increpan a Ministro: No puede decir que no pasa nada, nos estamos quemando

Voluntarios y pobladores en Roboré increparon al ministro de Defensa, Javier Zavaleta anoche durante una transmisión en vivo, cuando reportaba que los incendios en la Chiquitanía habían disminuido

"No puede ser que allá nos estemos quemando y vos vengas a decir no pasa nada", criticó un joven al Ministro, mientras la periodista del programa Que no me pierda, Cecilia Bellido, entrevistaba a la autoridad en vivo sobre el siniestro, los lugares de descarga y los avances del fuego.

La autoridad informó que había una significativa "disminución" del fuego, lo que molestó a pobladores y voluntarios que se encontraban en el lugar, de repente empezaron a protestar y entre gritos a reprochar las declaraciones del Ministro.

"Yo vengo de Santa Rosita y no se está apagando el fuego allá. No se está apagando el fuego", decía el voluntario.

El ministro respondió pidiendo al joven que se acerque: "Ven aquí". El joven insistió a la periodista: "Con tremenda bestialidad que dice uno no puede quedarse pues quieto".

Posteriormente varios bomberos voluntarios pidieron ayuda al Ministro con cuadrillas y equipamiento.

"Yo le pido de todo corazón que no mienta, hay fuego todavía", le dijo otro joven a la autoridad, afligido por lo que sucede en la zona.

Tras una reunión entre ambas partes y después de varios minutos el Ministro informó que dos cuadrillas con 40 personas y cisternas se trasladarían hoy a la zona.