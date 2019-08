Médicos ratifican paro indefinido y denuncian falta de respuesta del Gobierno

El Colegio Médico de Bolivia determinó la víspera continuar con el paro indefinido, iniciado hace 10 días, por la falta de atención a sus demandas por parte del gobierno.

"El Colegio Médico ha decidido continuar con la medida del paro indefinido, frente a la actitud insensible de la ministra del área (Gabriela Montaño) de no dar solución a las demandas del sector salud", expresó el presidente de la entidad, Erwin Viruez.

El galeno ratificó que la continuación del paro fue asumida por todo el pleno del Consejo Médico del Comité Científico Nacional y del Consejo Nacional de Salud (Conasa).

Los galenos reiteraron que el sistema de salud está en crisis y que el gobierno con el Sistema Único de Salud (SUS) solo hace campaña política.

"No hay dotación de recursos humanos, no hay infraestructura, no hay equipamiento, y se está haciendo una campaña electoral con la implementación del Sistema Único de Salud", indicó Viruez.

Sobre los incendios en la Chiquitanía, los médicos expresaron su solidaridad y anunciaron la conformación de brigadas para asistir con atención y medicamentos a las familias afectadas.