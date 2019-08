Agropecuarios del oriente piden mantener ley de quema y desmonte

Los ganaderos de Santa Cruz y el Beni además de los agroindustriales pidieron al presidente Evo Morales no abrogar el Decreto Supremo 3973 y la Ley 741, que permiten chaqueos y desmonte en los departamentos de Santa Cruz y Beni, y demandan no politizar el desastre ecológico que se vive por los incendios en la Chiquitanía y otras áreas.

En tanto, ambientalistas cuestionan la alianza de grupos económicos del oriente con el Gobierno por afanes políticos sin considerar el daño que se hace a la “Madre Tierra”.

“Presidente, las normas cuestionadas están bien pensadas y bien elaboradas, resguardando la sostenibilidad del medio ambiente y el desarrollo productivo del país; no deben derogarse. No matemos la gallina de los huevos de oro”, afirmó presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), José Luis Vaca, en el acto del primer envío de 48 toneladas de carne bovina a China.

En la misma línea, el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Marcelo Pantoja, sostuvo que “no podemos atentar contra el progreso del país; la agricultura y la agropecuaria en general pueden ser un gran motor de crecimiento para todo Bolivia”.

“Se ha logrado muchas cosas durante todo este tiempo, se ha logrado tener las condiciones y las bases para el crecimiento económico y, si bien es cierto que es un desastre en lo que es la Chiquitanía, hay otras regiones que son aptas”, afirmó.

En tanto, el dirigente ganadero cruceño Javier Landívar refirió que hay sectores que quieren derogar una ley que no está en funcionamiento, menos cuando no es la causante de la situación crítica que se presentó por el fuego en la Chiquitanía.

Refirió la necesidad de profundizar en la educación productiva, más aún cuando se tiene una gran cantidad de productores nuevos en Santa Cruz.

“Estos nuevos productores que no son tradicionales tienen que recibir no sólo tierras, sino capacitación para trabajar, y ése es el problema que tenemos actualmente. Tenemos prácticas que han sido milenarias, ancestrales (pero) hay tecnologías (…), pero las tecnologías no están al alcance del pequeño productor”, acotó Landívar.

En la misma línea, el dirigente nacional de la Comisión de Productores Cañeros de Bolivia (Concabol), Oscar Arnez, dijo que la situación de los incendios es alarmante, pero que la mayor parte de los focos de fuego fue en zonas que ya estaban trabajadas.

El dirigente aseveró que se está trabajando con la ABT para reglamentar la Ley de Quemas y que se debe sancionar a los que chaquean sin permiso.

Depredadores

Pablo Solón, activista defensor del medio ambiente, señaló que la principal causa de deforestación “es por actividades ganaderas”, según datos oficiales de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT).

“Es la irresponsabilidad de un Gobierno que no aplica precisamente las medidas precautorias que dicen que ante la posibilidad de que una acción pueda tener efectos nocivos sobre la naturaleza. Lo que se tiene que hacer es parar esa medida y hacer todos los estudios antes de que se proceda a ejecutarla”, dijo.

En la Chiquitanía, el fuego consumió por lo menos 700 mil hectáreas, entre pastizales y bosques.

ACTIVISTAS EXIGEN ABROGAR NORMAS

Durante el acto oficial del primer envío de carne a China, en Santa Cruz, un grupo de activistas, medioambientalistas y universitarias cuestionó al presidente Evo Morales la labor del Gobierno para atender los incendios y calificaron de corresponsables del desastre a los ganaderos.

“Detrás de cada árbol quemado hay un ganadero festejando”, fue uno de los vítores que gritaban las activistas. “Ganadería asesina”, decía uno de las pancartas que llevaban.

En la oportunidad, demandaron la abrogación de la Ley 741 y el Decreto Supremo 3973 que autorizan los desmontes hasta 20 hectáreas en Santa Cruz y Beni, con el fin de ampliar la frontera agrícola.

Al respecto, Abdón Nacif, presidente de la federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni), manifestó que “no busquen la derogación de un decreto que beneficie a un departamento y no a otro, porque Santa Cruz está desde 2001, le permiten hacer sus plan de uso de suelos, introducir agricultura, ganadería y pastizales”.

“No es justo que estén queriendo pedir que se derogue ese decreto, en el departamento del Beni son pampa y tenemos pastura. El tema de bosques son 6 a 7 millones de hectáreas, eso se la está respetando”, aseveró.

JAVIER BELLOT PREFIERE NO PRONUNCIARSE POR NORMAS

El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, prefirió no pronunciarse sobre el pedido de ambientalistas de que varias normas que autorizan quemas y desmontes sean abrogadas.

Respecto a la demanda de normas que permiten ciertas actividades, prefirió no emitir criterio, porque las realidades son diferentes en las regiones.

“No quisiera entrar en contradicción, porque finalmente cada región tiene su realidad y su vivencia; nosotros tenemos una realidad una vivencia y nuestro objetivo es diferente, y nos hemos trazado una línea de acción de la conservación de las áreas boscosas, porque definitivamente nuestro territorio es altamente sensible y vulnerable”, precisó.

Bellot también sostuvo que la situación que afecta a la Chiquitanía se hubiese evitado si se contaba con un plan de contingencia, un plan de alerta temprana.

“Los riesgos son demasiado altos cuando se trata de hacer las quemas. En todo caso, deberíamos haber desarrollado métodos y tecnología que no necesariamente nos pongan en riesgo cuando se trata por ejemplo de hacer chaqueos o cualquier otro tipo de actividad”, mencionó.

Bellot también señaló que, de acuerdo con las investigaciones, los incendios provocados en el valle, en el Parque Tunari, en un 90 por ciento son provocados, deliberados.