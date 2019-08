Gobernación de Santa Cruz exige al Gobierno declaración de desastre nacional

El secretario General de la Gobernación de Santa Cruz, Roly Aguilera, exigió esta mañana al Gobierno central declare desastre nacional ante la situación de la Chiquitanía afectada por el incendio forestal desde hace más de 20 días .

"Exigimos la declaración de desastre nacional, venimos haciéndolo desde el 17 de agosto, son 12 días continuos ¿qué está esperando el Gobierno, de una vez que nos incendiemos todos? (...) En Concepción y Charagua es dramática la situación", exclamó.

La autoridad puso en duda la transparencia del Gobierno en su decisión de no emitir la declaratoria de desastre nacional, ¿Qué está tapando, no quiere que se conozca la verdad con relación a los asentamientos irregulares en esta zona?, casualmente en áreas de vocación forestal, no le da la gana a este Gobierno", reclamó.

Aseguró que, según determinaciones técnicas, los incendios surgieron a partir de asentamientos en zonas que no coresponden. "Si llega la ayuda internacional lo mas probable es vea el fondo (del incendio), están poniendo cortina de humo", agregó.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, Cinthia Asín, aseguró que no se le está dando la atención necesaria al siniestro.

Actualmente, el fuego está activo en nueve municipios: San Rafael, Charagua, San Antonio, Roboré, Concepción, San Ignacio, San José de Chiquitos, San Matías y San Javier.

En Concepción hay más de una decena de comunidades afectadas. En la Gobernación existe preocupación por la alerta naranja emitida por hoy por el Senamhi con el anuncio de temperaturas de los 40 grados Celsius y fuertes vientos.

Asin detalló que hasta el momento se registraron 1.000.100 hectáreas afectadas. "Exhorto a todas las autoridades nacionales y municipales que no bajen los brazos , que no emitan opiniones tratando de minimizar la situación", pidió.