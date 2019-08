INRA niega que se hayan dotado tierras en áreas del incendio en la Chiquitanía

El director nacional del INRA, Roberto Polo, en conferencia de prensa en la ciudad de La Paz, aseguró que el Estado no otorgó tierras en las áreas en las que se registraron los focos de calor en la región de la Chiquitania, en el departamento de Santa Cruz.

"Nosotros desmentimos categóricamente a la población en general que los focos de calor hubieron sido a raíz de los asentamientos. Reitero no tenemos asentamientos desde el 2018 y en la actualidad no se están haciendo asentamientos", explicó a los medios estatales.

Polo explicó que el Decreto Supremo 3973 que ha sido sujeto a cuestionamiento, no es más que la modificación del Decreto 26075 que fue promulgado en el gobierno de Hugo Banzer Suarez, "el espíritu de la norma no ha variado sino a ampliado su ámbito de aplicación",

“Este decreto 3973 de 2019 viene a ampliar el desmonte en lo que respecta al departamento del Beni ya no solo a Santa Cruz, (…) entonces no es una ley nueva, lo único que se ha hecho es ampliar esta norma, con el objetivo de que el departamento del Beni, tenga la posibilidad de ampliar su vocación productiva agropecuaria ” detalló Polo.

Aclaró que el incendio, no comprometió las áreas establecidas por el INRA en el año 2018. “Desde el año 2018, no se hicieron asentamientos en el sector de la Chiquitania” indicó la autoridad.

La Fundación Tierra aseguró que los incendios forestales que hoy padece la Chiquitanía fueron promovidos por el Gobierno a través de varias normas que perdonaron las quemas y desmontes ilegales y flexibilizaron las condiciones para que continúe este proceso, que acelerará la apropiación y el tráfico de tierras.

1.000 comunidades asentadas se registran en la Chiquitanía desde el año 2006, según el presidente del Bloque Cívico Chiquitano, José Serrate.

“En la Chiquitania donde ocurrió este lamentablemente suceso ha causado daños en tierras fiscales no disponibles y en propiedades particulares y no así en las propiedades que han sido objeto de asentamiento. En la actualidad no hemos hecho ningún tipo de asentamiento en el lugar que hayan provocado los desmontes o chaqueos” explicó el director.

Sin embargo, remarcó que se pudo corroborar que en las zonas donde se dio el incendió, no afectaran a comunidades que han sido asentadas hasta el 2018.

Informó que el INRA coadyuvará con la pausa ecológica.

“El INRA, para precautelar estos aspectos, ha determinado desde un inicio, que no se va a hacer ningún trabajo en el sector, se suspendido absolutamente todo así como se ha instruido a la Unidad de Catastro a nivel nacional, que no se va a permitir la mutación y la transferencia de bienes en el lugar en cuanto no se tenga todo este desastre controlado” manifestó Polo.