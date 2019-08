Morales: Sospechosos de provocar incendios fueron pagados por razones políticas

El presidente Evo Morales dijo hoy que los seis detenidos, en tres distintos operativos en la Chiquitanía, acusados de provocar incendios fueron pagados para culpar al Gobierno por el desastre que atraviera el oriente boliviano, según las primeras investigaciones.

"Algunos jóvenes pagados, porque las primeras investigaciones, algunos grupos están pagando a los jóvenes para que vayan a incendiar y nos echen la culpa. Por razones políticas crean problemas", lamentó.

Morales dijo que desde que se atendió el incendio recibió reportes de focos provocados por algunos grupos de personas.

"Desde el primer momento he recibido del comandante de la Policía Regional de la Chiquitanía, del comandante de las Fuerzas Armadas, de comunarios: 'Presidente hay gente ajena que está incendiando'. Yo no creía, había pruebas, nunca he creído no puedo entender cómo hermano y hermana pueden estar provocando incendio por razones políticas".

El primer caso refiere a tres sospechosos que fueron sorprendidos con un bidón de gasolina a bordo de una motocicleta presuntamente para activar incendios en la zona de Aguas Calientes, en Roboré.

Percy Román Q. de 40 años de edad, Luis Fernando R. (de 23) y José Fermín V. (de 24), fueron sorprendidos en flagrancia y se los detuvo tras una persecución de dos kilómetros en la zona.

Otro caso reportado se produjo en San Julián, donde una patrulla de la Felcc, en la comunidad Los Ángeles arrestó a Angel G que junto a otro sujeto identificado como Marco P. estaría generando fuego con la reactivación de focos de incendio.

El comandante nacional de la Policía, Yuri Valdimir Calderón, informó hoy que los detenidos fueron trasladados a la ciudad de Santa Cruz para ser investigados y para determinar su situación legal.

El último caso se produjo en la localidad de San Juan en la hacienda Santa María donde fueron detenidos el propietario Marcelo G., de nacionalidad chilena, y su administrador, Daniel P., de nacionalidad boliviana, por provocar focos de calor que se habrían descontrolado a otros predios colindantes.

El Presidente saludó el trabajo de la Policía y pidió a la ciudadanía organizarse para la vigilancia. "Seguramente van a venir a seguir incendiando".

La autoridad adelantó que mañana llegará el Helitanker que tiene una carga de 12 mil litros de agua, para coadyuvar en el trabajo contra los incendios.