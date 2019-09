Crece la polémica contra Evo por presunto delito de estupro

El diputado de Unidad Demócrata (UD) Rafael Quispe señaló ayer que pudo verificar en una oficialía de registro civil el certificado de nacimiento de una niña en el que aparece como padre el presidente Evo Morales y una joven líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Tarija, Cindy Saraí V. P. El caso llama la atención porque la madre, cuando se embarazó y dio a luz, era menor de edad.

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, manifestó que no cuenta con la información y tampoco tiene conocimiento oficial del tema, por lo que no podía pronunciarse; no obstante, espera “que no sea una conjetura como la de Gabriela Zapata”.

“Aquí el delito es estupro (…), lo que me llama la atención es que tenga un hijo con una menor de edad. Como ciudadano responsable, he ido al registro cívico (…) ahí dice Juan Evo Morales Ayma”, denunció Quispe.

La fecha de partida data del 8 de febrero de 2017, y la bebé habría nacido 8 de febrero de 2016. Actualmente, Cindy Saraí V. P. tiene 20 años.

De acuerdo con los datos, la muchacha fue fundadora de la organización juvenil del MAS IPSP generación Evo, en Yacuiba. La madre de Cindy sería funcionaria en la Gobernación Regional del Gran Chaco como Directora de Género.

“Aquí del nacimiento de la bebé, de lo que se trata es que el delito es estupro, aunque tuviera consentimiento de la menor de edad, porque ha ocurrido hace tres años, el delito es estupro”, aseguró el asambleísta opositor y adelantó que pedirá un informe al Sereci sobre el caso.

La cuenta de Facebook de Cindy S., hasta el viernes, tenía fotografías de ella en varias actividades del MAS, incluso en algunas se la ve en estado de gestación. Sin embargo, esta cuenta fue eliminada.

Sucre

El candidato por UCS Richard Flores por Pando, en conferencia de prensa, presentó un certificado de nacimiento en el que figura los nombres de los padres Juan Evo Morales Ayma y Libertad U.

“Según la fuente que tenemos, esta documentación es totalmente fidedigna y esto merece una explicación. Espero que tenga el coraje y el valor de esclarecer al país”, dijo.

SEPA MÁS

Tráfico de influencias, primera denuncia

El 3 de febrero de 2016 estalla el caso conocido como Zapata, por presunto tráfico de influencias y su relación con Evo Morales.

Denuncia de relación con una menor

El 30 de agosto, el viernes, sale a luz el nacimiento de una bebé con una menor de edad.

Defensores de Evo en el caso Zapata

Cuando estalló el caso, y reconoció el presidente Morales haber tenido un hijo, 7 ministros salieron en su defensa.

Entre “bomba” electoral y delito que tiene sanción

La lectura de este hecho puede ser de “una bomba electoral” para dañar la imagen del candidato del MAS. Pero no se trata de que sea una bomba o no, sino que, según la normativa, se trataría de un delito.

Es la opinión de Marcelo Arequipa, analista político, y Ramiro Cárdenas, abogado penalista. “Tiene que ver con intentar lanzar bombas electorales, pero curiosamente el efecto electoral se puede disipar porque sale otro certificado de nacimiento”, dijo Arequipa.

El legista Cárdenas sostiene que esto no se debe tomar como bombas electorales o no, aquí el hecho es si hubo o no delito de estupro. “Quien mediante seducción o engaño, tuviera acceso carnal con persona de uno y otro sexo mayor de 14 y menor de 18, será sancionado con privación de libertad de tres a seis años”, refirió.