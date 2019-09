Candidato del PDC plantea tratamiento psiquiátrico para personas LGBT

El candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Chi Hyun Chung, afirmó que las personas LGBT (lesbianas, gay, bisexuales, trangénero) deben recibir tratamiento psiquiátrico y ayuda de pastores de la Iglesia.

El médico Chi, que también es pastor, sostuvo que la comunidad LGBT tiene derecho como cualquier boliviano, pero su doctrina no se debe propagar, reportó Erbol desde Tarija.

"Su doctrina ideológica (de la comunidad LGBT) no es para propagarla. Eso es para ellos. Además tienen que recibir tratamiento psiquiátrico, si eso proviene del problema de la casa, si tiene problemas que arrastra de ayer, si ha tenido complejo de violencia sexual o violencia física en la familia. Eso debe ser tratado psiquiátricamente", dijo el candidato.

El postulante del PDC aseveró que incluso las personas que cambiaron de sexo se arrepienten después de algunos años.

"Ellos no duran más de 10 años con ese complejo y ya están arrepentidos, llegan reprimidos y no sabe qué hacer y están lleno de tatuajes, porque intentan rebuscar su forma de salirse del problema, no llegan a aceptar esa realidad", agregó.

Chi Hyun Chun nació en Corea del Sur, pero vive en Bolivia desde niño. Ahora se sube a la carrera electoral como representante del PDC a la Presidencia de Bolivia.